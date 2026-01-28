onedio
Merakla Beklenen FED Faiz Kararı Açıklandı: FED Fazileri Sabit Bıraktı

Merakla Beklenen FED Faiz Kararı Açıklandı: FED Fazileri Sabit Bıraktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
28.01.2026 - 22:06

ABD Merkez Bankası (FED), faizi %3,75–%4 aralığında sabit tuttu.

Analistler gözünü açıklamanın yapılacağı basın toplantısına çevirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini sabit tuttu. 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıların ardından Fed, faiz oranını yüzde 3,50–3,75 aralığında bıraktı.

Hatırlanacağı üzere, Fed son olarak 10 Aralık’ta politika faizini 25 baz puan düşürmüş ve mevcut faiz seviyesi 2022 sonundan bu yana en düşük düzeye gerilemişti.

Analistler, faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Powell’ın açıklamasının saat 22.30’da yapılması bekleniyor.

Hakan Karakoca
