Merakla Beklenen FED Faiz Kararı Açıklandı: FED Fazileri Sabit Bıraktı
ABD Merkez Bankası (FED), faizi %3,75–%4 aralığında sabit tuttu.
Analistler gözünü açıklamanın yapılacağı basın toplantısına çevirdi.
