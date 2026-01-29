Değişen Trafik Cezaları Kurallara Uymayanların Cebini Yakacak

Ehliyetsiz araç kullanan sürücülere 40 bin TL, sahte plaka kullananlara ise 140 bin TL para cezası uygulanacak. Hız ihlallerinde ise uygulama tamamen değişiyor. Artık cezalar, yüzdelik dilim yerine aşım yapılan kilometreye göre hesaplanacak; hız sınırını 5 kilometre aşmakla başlayan cezalar, her 5 kilometrelik artışta kademeli olarak artacak. Trafikte konvoy yaparak veya yolu kapatarak kamu düzenini bozanlara ise 90 bin TL idari para cezası verilecek.