Değişen Trafik Cezaları Kurallara Uymayanların Cebini Yakacak

Değişen Trafik Cezaları Kurallara Uymayanların Cebini Yakacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.01.2026 - 20:04

Yeni yılda Meclis’in gündemine, Karayolları Trafik Kanunu’nda köklü değişiklikler öngören bir yasa tasarısı gelecek. Tasarıya göre, insan hayatını tehlikeye atan tüm trafik ihlallerinde sürücülerin ehliyetlerine el konulacak ve araçlar trafikten men edilecek. Alkollü araç kullanan sürücüler ehliyetlerini kaybedecek. Kırmızı ışık ihlallerini alışkanlık hâline getirenlere de ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Dur ihtarına uymayanlar 200 bin TL ödeyecek.

Dur ihtarına uymayanlar 200 bin TL ödeyecek.

Alkollü araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine el konulacak, kırmızı ışık ihlallerini alışkanlık hâline getirenlere ise ağır yaptırımlar uygulanacak. Bir yıl içinde altı kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti tamamen iptal edilecek. “Dur” ihtarına uymayıp kaçanlara ise 200 bin TL idari para cezası verilecek.

Alkollü araç kullananlar da yanacak.

Alkollü araç kullananlar da yanacak.

Alkol ölçümünde 0,50 promilin üzerinde çıkan sürücülere 25 bin TL para cezası uygulanacak. Aynı ihlal beş yıl içinde tekrar ederse ceza 50 bin TL’ye, üçüncü kez yakalanması durumunda ise 150 bin TL’ye çıkacak. Ehliyetine el konulma süresi ise; ilk ihlalde 6 ay, ikinci kez tekrarda 2 yıl, üçüncü ihlalde ise 5 yıl olacak.

Sahte plaka kullananları da büyük ceza bekliyor.

Sahte plaka kullananları da büyük ceza bekliyor.

Ehliyetsiz araç kullanan sürücülere 40 bin TL, sahte plaka kullananlara ise 140 bin TL para cezası uygulanacak. Hız ihlallerinde ise uygulama tamamen değişiyor. Artık cezalar, yüzdelik dilim yerine aşım yapılan kilometreye göre hesaplanacak; hız sınırını 5 kilometre aşmakla başlayan cezalar, her 5 kilometrelik artışta kademeli olarak artacak. Trafikte konvoy yaparak veya yolu kapatarak kamu düzenini bozanlara ise 90 bin TL idari para cezası verilecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
