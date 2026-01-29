Değişen Trafik Cezaları Kurallara Uymayanların Cebini Yakacak
Yeni yılda Meclis’in gündemine, Karayolları Trafik Kanunu’nda köklü değişiklikler öngören bir yasa tasarısı gelecek. Tasarıya göre, insan hayatını tehlikeye atan tüm trafik ihlallerinde sürücülerin ehliyetlerine el konulacak ve araçlar trafikten men edilecek. Alkollü araç kullanan sürücüler ehliyetlerini kaybedecek. Kırmızı ışık ihlallerini alışkanlık hâline getirenlere de ciddi yaptırımlar uygulanacak.
Dur ihtarına uymayanlar 200 bin TL ödeyecek.
Alkollü araç kullananlar da yanacak.
Sahte plaka kullananları da büyük ceza bekliyor.
