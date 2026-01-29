Mastercard, Beklentinin Üstündeki Olumlu Bilançoya Rağmen Yüzlerce İşçi Çıkarıyor
Mastercard, dayanıklı tüketim harcamalarının desteğiyle dördüncü çeyrek kârının Wall Street tahminlerini aştığını açıkladı. Şirket, yatırımlarını farklı alanlara yönlendirmek için küresel iş gücünün yaklaşık %4’ünü azaltacak.
Yeni süreçle birlikte bazı rollerde küçülme yaşanacağı açıklandı.
Tüketici harcamaları şirketi güçlü kılıyor.
Kârını analistlerin 4,25 dolarlık ortalama beklentisinin üzerinde açıkladı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
