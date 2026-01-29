Mastercard, Beklentinin Üstündeki Olumlu Bilançoya Rağmen Yüzlerce İşçi Çıkarıyor

Şirket yöneticileri, analistlere yaptıkları açıklamada bu yeniden yapılanmanın bu çeyrekte yaklaşık 200 milyon dolarlık bir maliyet oluşturacağını belirtti. Reuters’ın haberine göre Mastercard CEO’su Michael Miebach, “Yakın zamanda işimizi kapsayan stratejik bir değerlendirmeyi tamamladık. Bu süreç bazı alan ve pozisyonlarda küçülmeye yol açacak, ancak diğer alanlarda daha fazla yatırım ve odaklanma sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Aralık 2024 itibarıyla toplam çalışan sayısı yaklaşık 35 bin 300 olan şirkette, işten çıkarmaların 1.400’den fazla çalışanı etkilemesi bekleniyor. Bu haberin ardından Mastercard hisseleri erken işlemlerde %1,7’nin üzerinde değer kazandı.