Mastercard, Beklentinin Üstündeki Olumlu Bilançoya Rağmen Yüzlerce İşçi Çıkarıyor

Hakan Karakoca
29.01.2026 - 21:40

Mastercard, dayanıklı tüketim harcamalarının desteğiyle dördüncü çeyrek kârının Wall Street tahminlerini aştığını açıkladı. Şirket, yatırımlarını farklı alanlara yönlendirmek için küresel iş gücünün yaklaşık %4’ünü azaltacak.

Kaynak - Gazete Oksijen

Yeni süreçle birlikte bazı rollerde küçülme yaşanacağı açıklandı.

Şirket yöneticileri, analistlere yaptıkları açıklamada bu yeniden yapılanmanın bu çeyrekte yaklaşık 200 milyon dolarlık bir maliyet oluşturacağını belirtti. Reuters’ın haberine göre Mastercard CEO’su Michael Miebach, “Yakın zamanda işimizi kapsayan stratejik bir değerlendirmeyi tamamladık. Bu süreç bazı alan ve pozisyonlarda küçülmeye yol açacak, ancak diğer alanlarda daha fazla yatırım ve odaklanma sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Aralık 2024 itibarıyla toplam çalışan sayısı yaklaşık 35 bin 300 olan şirkette, işten çıkarmaların 1.400’den fazla çalışanı etkilemesi bekleniyor. Bu haberin ardından Mastercard hisseleri erken işlemlerde %1,7’nin üzerinde değer kazandı.

Tüketici harcamaları şirketi güçlü kılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklere, yapışkan enflasyona ve yavaşlayan iş gücü piyasasına rağmen tüketici harcamaları genel olarak güçlü seyrini korudu.

Mastercard’ın platformunda işlenen tüm işlemlerin toplam değerini gösteren brüt dolar hacmi, seyahat, eğlence ve günlük ihtiyaçlara yönelik dayanıklı harcamaların etkisiyle çeyrekte %7 arttı. Haneler temel ihtiyaçlara öncelik verirken, yüksek gelirli tüketicilerin isteğe bağlı harcamalarında belirgin bir düşüş gözlemlenmedi.

Şirket ayrıca, kartların düzenlendikleri ülke dışındaki harcamaları izleyen sınır ötesi işlem hacminin %14 arttığını açıkladı.

Kârını analistlerin 4,25 dolarlık ortalama beklentisinin üzerinde açıkladı.

Mastercard, bu çeyrekte bilanço açıklayan Wall Street’in önde gelen ödeme işlemcileri arasında ilk şirket oldu; rakibi Visa günün ilerleyen saatlerinde, American Express ise cuma sabahı sonuçlarını paylaşacak.

ABD bankalarında kredi kartı bakiyeleri son çeyrekte sınırlı da olsa artış gösterdi; bu durum, yüksek faiz oranlarına rağmen borçlanma talebinin devam ettiğini ortaya koydu.

Mastercard, hisse başına düzeltilmiş kârını 4,76 dolar olarak açıkladı. Bu rakam, LSEG verilerine göre analistlerin 4,25 dolarlık ortalama beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin geliri de 8,81 milyar dolar ile 8,78 milyar dolarlık tahminleri aştı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Yorum Yazın