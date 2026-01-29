Avrupa Birliği’nden ‘Vizesiz Seyahat’ Kararı: Vizesiz Seyahat İçin Görüşülen Ülkeler İçinde Türkiye de Var!
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapan üçüncü ülkelere vize süreçlerinde kolaylık sağlanması, vizesiz seyahat rejimlerinin daha sıkı izlenmesi ve yükümlülüklerini yerine getiren ülkeler için vizesiz seyahatin devamının desteklenmesini hedefleyen yeni önerisini açıkladı. Yapılan açıklamada, Türkiye sorusuna 'Herkesle görüşüyoruz' ifadesiyle yanıt verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Birliği’nin vizesiz seyahat amacıyla görüştüğü ülkeler arasında Türkiye de var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni öneride neler var?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın