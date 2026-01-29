onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Günde Sadece Referansla 10 Kişiye Hamburger Satan İşletmecinin Dükkanı Denetlendi

Günde Sadece Referansla 10 Kişiye Hamburger Satan İşletmecinin Dükkanı Denetlendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.01.2026 - 15:05

Son günlerde Türkiye'de tek bir mekan konuşuluyor. Mekanın konuşulma nedeni ise herkesin deneyimleyip anlatması değil, sadece sınırlı bir kitlenin buradan hizmet alabilmesi. Bir YouTube videosuyla meşhur olan burgerci günlük 10 kişiye hizmet veriyor, piyasanın oldukça üstünde olan fiyatlarda yemek yemek isteyen müşterilerin de referans yoluyla aylar süren rezervasyonları beklemesi gerekiyor. Ancak Ticaret Bakanlığı bu işletme hakkında soruşturma başlattı ve mekan denetlendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ticaret Bakanı Basın Danışmanı Bekir Kaplan mekanın incelemeye alındığını duyurmuştu.

Ticaret Bakanı Basın Danışmanı Bekir Kaplan mekanın incelemeye alındığını duyurmuştu.

“İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi, adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır.” kuralını çiğnediği suçlamasıyla inceleme başlatılan burgercide denetim yapıldı.

Yapılan denetimde tespit edilen usulsüzlükler ortaya çıktı.

Yapılan denetimde tespit edilen usulsüzlükler ortaya çıktı.

Mekanda menü bulunmadığı, 32 çeşit ürün satılmasına rağmen müşterilerin görebileceği fiyat listesinin olmadığı, bazı ürünlerde fahiş fiyat uygulandığı, yarım litrelik suyun 258 TL’ye satıldığı tespit edildi.

 Ayrıca işletmenin, hamburgerci olarak faaliyet göstermesine rağmen ruhsatta “pasta ve unlu mamuller” olarak kayıtlı olduğu belirlenmesinin ardından ruhsat iptali için inceleme başlatıldı.

İşletmeci Alp Atalık kendini böyle savunmuştu;

İşletmeci Alp Atalık kendini böyle savunmuştu;

'İnsanlar bilmeden etmeden yanlış bilgileri birbirleriyle paylaşıp sonra üzerine başka şeyler düşünüyorlar. O referans kelimesi yanlış anlaşılıyor. Ben burada tek başıma çalışıyorum. Her şeyi sıfırdan üretiyorum. Gelen herkese mükemmel bir servis vermeye çalışıyorum. Günde 2-3 saat uyuyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
15
8
5
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın