Günde Sadece Referansla 10 Kişiye Hamburger Satan İşletmecinin Dükkanı Denetlendi

Son günlerde Türkiye'de tek bir mekan konuşuluyor. Mekanın konuşulma nedeni ise herkesin deneyimleyip anlatması değil, sadece sınırlı bir kitlenin buradan hizmet alabilmesi. Bir YouTube videosuyla meşhur olan burgerci günlük 10 kişiye hizmet veriyor, piyasanın oldukça üstünde olan fiyatlarda yemek yemek isteyen müşterilerin de referans yoluyla aylar süren rezervasyonları beklemesi gerekiyor. Ancak Ticaret Bakanlığı bu işletme hakkında soruşturma başlattı ve mekan denetlendi.