AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın Maaş İsyanı: “Gel Sen Bu Parayla İdare Et”

Milletvekili Özcan’ın, bir gazetecinin milletvekili maaşlarıyla ilgili sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

“Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunlarla bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar; arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. ‘Uçaklar size bedava’ diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok.”

Son gelen zamla birlikte milletvekili maaşları 273 bin 196 TL’ye yükselmişti.