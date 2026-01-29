onedio
AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın Maaş İsyanı: “Gel Sen Bu Parayla İdare Et”

Tekirdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2026 - 12:24

Tekirdağ’da birçok şubesi bulunan meşhur Özcanlar Köfte’nin de sahibi olan AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, milletvekili maaşlarının azlığından ve Meclis lokantasında bulunan yemeklere gelen zamdan şikâyet etti.

Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu’da gazetecilerle bir araya geldi.

Milletvekili Özcan’ın, bir gazetecinin milletvekili maaşlarıyla ilgili sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

“Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim. Sen de gel, bunlarla bir ay içerisinde idare et. Bir daha söylüyorum, herkese verebilirim. Benim yaşadığım giderleri ve gelirimi size vereceğim. Buyurun, siz bu işin altından kalkın, çıkın. Başka bir şey söylemiyorum. Şöyle zannediyorlar; arabayı devlet veriyor sanıyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Arabanın mazotunu veriyor sanıyorlar. Hayır, arabanın mazotunu falan da vermiyor. ‘Uçaklar size bedava’ diyorlar. Hayır, hiç bedava uçak falan yok.”

Son gelen zamla birlikte milletvekili maaşları 273 bin 196 TL’ye yükselmişti.

Mestan Özcan, ucuzluğu ile sık sık gündem olan Meclis lokantasına gelen zamlara da isyan etti.

Hepsine zam yaptılar. Sizin yüzünüzden zamlı yiyoruz. Söyleye söyleye 5 defa zam yaptılar. Ben misafirhanede kalıyorum, hep zam yaptılar. Bir daha söylüyorum.

Vekil Mestan Özcan’ın açıklamaları 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
