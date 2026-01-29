onedio
2008 Krizini Bilen Ünlü Ekonomistten Altın İçin Korkutan Kehanet

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2026 - 11:00

2008 küresel krizini tahmin ederek 'kahin ekonomist' lakabıyla anılan Peter Schiff, piyasaları sarsacak yeni felaket senaryosunu paylaştı. Altın fiyatları rekor yükselişini sürdürürken Schiff, dolarla ilgili korkutan tahminini açıkladı. Schiff, 'ABD doları çökecek, yerini altın alacak' dedi. Ünlü ekonomiste göre altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yeni bir krizin habercisi. Schiff, bu krizin ise 2008'de yaşananlardan daha büyük olacağını iddia etti.

2025 yılını rekorlarla tamamlayan altın, yeni yılda da tarihi zirvelerine ulaştı. Ons altın 5 bin 600 doları aşarak küresel piyasaları sarstı. 2008 ekonomik krizini bilen ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff, korkutan felaket senaryosunu açıkladı. Altın ve gümüş fiyatlarının yükselmesiyle, enflasyonun artması ve doların değer kaybetme sinyalinin verildiğini kaydeden Schiff, yeni bir ekonomik krizin yaklaşacağını ileri sürdü. Ünlü ekonomist, ABD ekonomisinin dışa bağımlı olduğunu kaydetti. Doların artık küresel rezerv para olma özelliğini yitirmesiyle çökeceğini tahmin eden Schiff, 'Dünya artık ABD’nin altındaki halıyı çekiyor. Dolar çökecek ve yerini altın alacak' dedi.

2008 ekonomik krizini bilmesiyle 'ekonomi kahini' olarak adlandırılan Peter Schiff, yeni bir krizin yolda olduğunu savundu. Schiff, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin yaklaşan derin bir krizin habercisi olduğunu ifade ederek, 2008 krizinin gölgede kalacağını iddia etti.

Schiff, beklenen krizin yıl sonu veya 2027’de görüleceğinin altını çizerek, “Altın ve gümüş fiyatları, artan enflasyonun ve doların değer kaybının erken uyarı sinyallerini veriyor” dedi.

2007 mortgage krizini önceden öngören Schiff, bugün küresel piyasalarda yaşananların geçmişe benzediğini söyledi.

