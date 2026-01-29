2008 Krizini Bilen Ünlü Ekonomistten Altın İçin Korkutan Kehanet
2008 küresel krizini tahmin ederek 'kahin ekonomist' lakabıyla anılan Peter Schiff, piyasaları sarsacak yeni felaket senaryosunu paylaştı. Altın fiyatları rekor yükselişini sürdürürken Schiff, dolarla ilgili korkutan tahminini açıkladı. Schiff, 'ABD doları çökecek, yerini altın alacak' dedi. Ünlü ekonomiste göre altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yeni bir krizin habercisi. Schiff, bu krizin ise 2008'de yaşananlardan daha büyük olacağını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2008 krizini bilen ünlü ekonomistten altın ve dolar için yeni kehanet.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yeni bir kriz yaklaşıyor. Bu, 2008 krizini gölgede bırakacak."
Ünlü ekonomistin açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın