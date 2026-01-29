2008 Krizini Bilen Ünlü Ekonomistten Altın İçin Korkutan Kehanet

2008 ekonomik krizini bilmesiyle 'ekonomi kahini' olarak adlandırılan Peter Schiff, yeni bir krizin yolda olduğunu savundu. Schiff, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin yaklaşan derin bir krizin habercisi olduğunu ifade ederek, 2008 krizinin gölgede kalacağını iddia etti.

Schiff, beklenen krizin yıl sonu veya 2027’de görüleceğinin altını çizerek, “Altın ve gümüş fiyatları, artan enflasyonun ve doların değer kaybının erken uyarı sinyallerini veriyor” dedi.

2007 mortgage krizini önceden öngören Schiff, bugün küresel piyasalarda yaşananların geçmişe benzediğini söyledi.