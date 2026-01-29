24 Ülkede Öğretmen Açığı: “Türkiye’deki Öğretmenler Yurt Dışında 10 Yıl Hizmet Versin” Önerisi

UNESCO verilerine göre 24 Avrupa ülkesinde öğretmen krizi meydana geldi. Verilere göre matematik, fizik, bilişim alanlarında eğitmen bulmak oldukça zor. Avrupa’da cazibesini yitiren öğretmenlik için diğer sektör mezunlarının öğretmenliğe geçişi öneriliyor. ABD’de de benzer durum yaşanıyor. Ülkede 56 bin boş öğretmen pozisyonu olduğu ifade ediliyor.

Türkiye’de ise yeni mezun öğretmen adayları işsizlikle karşı karşıya. 242 bin öğrenci bulunurken 600 bin öğretmenin atama beklediği belirtiliyor.