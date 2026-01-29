onedio
24 Ülkede Öğretmen Açığı: “Türkiye’deki Öğretmenler Yurt Dışında 10 Yıl Hizmet Versin” Önerisi

Dilara Şimşek
29.01.2026 - 09:58

Avrupa’da öğretmen krizi yaşanıyor. Almanya, Fransa ve İsveç olmak üzere 24 ülkede öğretmen açığı oluştu. Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre 600 bine yakın öğretmen atama bekliyor. Hâl böyle olunca eğitim uzmanı Onur Soğuk, Avrupa’daki öğretmen krizine 'Türkiye önerisi' sundu. Soğuk, öğretmenlerin 5-10 yıl arası Avrupa’da hizmet vermesini teklif etti.

Kaynak

Avrupa’da öğretmen krizi yaşanıyor. Türkiye'de ise 600 bin öğretmen atama bekliyor.

UNESCO verilerine göre 24 Avrupa ülkesinde öğretmen krizi meydana geldi. Verilere göre matematik, fizik, bilişim alanlarında eğitmen bulmak oldukça zor. Avrupa’da cazibesini yitiren öğretmenlik için diğer sektör mezunlarının öğretmenliğe geçişi öneriliyor. ABD’de de benzer durum yaşanıyor. Ülkede 56 bin boş öğretmen pozisyonu olduğu ifade ediliyor. 

Türkiye’de ise yeni mezun öğretmen adayları işsizlikle karşı karşıya. 242 bin öğrenci bulunurken 600 bin öğretmenin atama beklediği belirtiliyor.

“Türkiye’deki öğretmenler yurt dışında 10 yıl hizmet versin” önerisi.

Eğitim uzmanı Onur Soğuk, Avrupa’ya 'Türkiye önerisi' sundu. Avrupa’daki öğretmen açığının fırsata çevrilmesi gerektiğine dikkat çeken Soğuk, “İhtiyaç duyan ülkelerle protokoller imzalayarak köprü kurmalı” dedi.

Soğuk, Türkiye’deki öğretmenlerin 5-10 yıl Avrupa’da hizmet verilmesini teklif ederek uygulamaya konulması gereken modeli şöyle anlattı:

“Öğretmenlere gitmeden önce Türkiye’de hızlandırılmış bir ‘yurt dışı adaptasyon’ ve dil eğitimi verilir. İlk aşamada ‘yardımcı öğretmen’ olarak sisteme dahil edilip, uyum süreci hızlandırılır. Böylelikle de atama bekleyen öğretmenler üzerindeki baskı azalır.”

Dilara Şimşek
