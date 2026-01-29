24 Ülkede Öğretmen Açığı: “Türkiye’deki Öğretmenler Yurt Dışında 10 Yıl Hizmet Versin” Önerisi
Avrupa’da öğretmen krizi yaşanıyor. Almanya, Fransa ve İsveç olmak üzere 24 ülkede öğretmen açığı oluştu. Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre 600 bine yakın öğretmen atama bekliyor. Hâl böyle olunca eğitim uzmanı Onur Soğuk, Avrupa’daki öğretmen krizine 'Türkiye önerisi' sundu. Soğuk, öğretmenlerin 5-10 yıl arası Avrupa’da hizmet vermesini teklif etti.
Avrupa’da öğretmen krizi yaşanıyor. Türkiye'de ise 600 bin öğretmen atama bekliyor.
“Türkiye’deki öğretmenler yurt dışında 10 yıl hizmet versin” önerisi.
