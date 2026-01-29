Sosyal Medyaya RTÜK Geliyor! Instagram, TikTok, X İçin Yeni Dönem

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının gündem maddelerinden biri de sosyal medya oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bir sunum yaparak sosyal medya için düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sunumda, sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri, dijital platformlardaki denetimsizlik dile getirildi. Göktaş, bu düzenlemeyi ve denetimi uygulayan ülkelerden örnekler verdi.