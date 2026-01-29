onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sosyal Medyaya RTÜK Geliyor! Instagram, TikTok, X İçin Yeni Dönem

Sosyal Medyaya RTÜK Geliyor! Instagram, TikTok, X İçin Yeni Dönem

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2026 - 08:18

Sosyal medya için, radyo ve televizyonu denetleyen RTÜK benzeri modelin gelmesi önerildi. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir sunum yaparak sosyal medya ve dijital platformların denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre Bakan Göktaş, çocuklar ve gençleri hedef alan içeriklerle bu şekilde mücadele edilebileceğinin altını çizdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyaya denetim mi geliyor?

Sosyal medyaya denetim mi geliyor?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının gündem maddelerinden biri de sosyal medya oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bir sunum yaparak sosyal medya için düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sunumda, sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri, dijital platformlardaki denetimsizlik dile getirildi. Göktaş, bu düzenlemeyi ve denetimi uygulayan ülkelerden örnekler verdi.

Sosyal medya için 'RTÜK' önerisi.

Sosyal medya için 'RTÜK' önerisi.

Bakan Göktaş, radyo ve televizyonu denetleyen RTÜK’e atıfta bulundu. Sosyal medya ve dijital platformları denetleyecek benzer bir üst kurulun oluşturulması gerektiğini söyleyen Göktaş, kurulacak yeni yapının 'Yeni dijital medyanın denetim organı' olması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Göktaş, Instagram, TikTok, X gibi platformlarda şiddet ve cinsel içerikli paylaşımlara kolay erişildiğini dile kaydetti. Öte yandan sosyal medya şirketlerinin ülkelere göre farklı içerik kısıtlama politikası uygulamasının sorunu artırdığını ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
4
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın