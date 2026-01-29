Sosyal Medyaya RTÜK Geliyor! Instagram, TikTok, X İçin Yeni Dönem
Sosyal medya için, radyo ve televizyonu denetleyen RTÜK benzeri modelin gelmesi önerildi. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir sunum yaparak sosyal medya ve dijital platformların denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan’ın haberine göre Bakan Göktaş, çocuklar ve gençleri hedef alan içeriklerle bu şekilde mücadele edilebileceğinin altını çizdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyaya denetim mi geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya için 'RTÜK' önerisi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın