Bu Kentlerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den 20 Kente Sarı Kodlu Kuvvetli Yağış Uyarısı

'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 29 Ocak Perşembe hava durumunu paylaştı. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 kente sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı verildi. O kentler şöyle:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman.