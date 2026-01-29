onedio
Bu Kentlerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den 20 Kente Sarı Kodlu Kuvvetli Yağış Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2026 - 07:22

29 Ocak Perşembe hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 29 Ocak 2026 hava durum raporunu paylaştı. 20 kente sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı verildi. Öte yandan sıcaklıkların 2-4 derece arasında artacağı belirtildi. Yağış beklenen kentler hangileri? Hangi kentlere sarı kodlu uyarı verildi? İşte 29 Ocak Perşembe hava durumu...

29 Ocak hava durumu: Sarı kod uyarısı verilen kentler

'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 29 Ocak Perşembe hava durumunu paylaştı. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

20 kente sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı verildi. O kentler şöyle:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Karaman.

Fırtınanın hızı saatte 80 kilometreyi bulacak.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güney ve batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediyor. 

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Öte yandan hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
