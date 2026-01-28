onedio
Can Yaman'ın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.01.2026 - 21:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 21 şüpheliden 14'ünün test sonuçları pozitif çıktı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve İtalya'ya dönen ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucu ise negatif çıktı.

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucu negatif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 21 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, şüphelilerden 14'ünün test sonucu pozitif çıktı.Bu isimler arasında tutuklu sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, oyuncu Melis Sabah ve Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un da yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan aynı soruşturmada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucu ise negatif çıktı.

