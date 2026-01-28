Can Yaman'ın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 21 şüpheliden 14'ünün test sonuçları pozitif çıktı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve İtalya'ya dönen ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucu ise negatif çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucu negatif çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın