Yasaklı Madde Kullanımından Gözaltına Alınan Bilal Hancı'nın Test Sonucu Belli Oldu

Yasaklı Madde Kullanımından Gözaltına Alınan Bilal Hancı'nın Test Sonucu Belli Oldu

28.01.2026 - 16:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Hancı ve İbrahim Barut'un test sonucu pozitif çıktı.

Bilal Hancı'nın test sonucu pozitif çıktı.

Bilal Hancı'nın test sonucu pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik yasaklı madde kullanımı soruşturmasında 20 Ocak'ta 7 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Abdi İbrahim'in yönetim kurulu üyesi İbrahim Barut, Gazeteci Mehmet Üstündağ ve fenomen Bilal Hancı gözaltına alınmıştı.

Yasaklı madde kullandığını itiraf eden Bilal Hancı'nın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Hancı, '2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da yasaklı madde kullandım. Daha önce hayatımda hiç kullanmamıştım...' demişti.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
