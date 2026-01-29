Altında Sert Yükseliş! Rekor Üstüne Rekor Kıran Altın Fiyatlarında Tarihi Zirve

Altın fiyatları yeni güne tarihi zirveyi görerek başladı. Kapalıçarşı'da fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 79 TL'yi görürken çeyrek altın 13 bin 175 TL ile işlem görüyor. Peki, altında sert yükseliş neden oldu?

Fed, yılın ilk faiz kararını 28 Ocak Çarşamba günü açıkladı. Fed faizde indirime gitmeyerek yüzde 3.50-3.75 bandında sabit bıraktı.

Dolar endeksi ise 96 seviyelerine kadar geriledi ve son 4 yılın dibini gördü. Doların düşmesi ABD para birimiyle fiyatlanan emtialarda yukarı yönlü hareketliliğe neden oldu.

Son dönemde artan jeopolitik riskler de altın fiyatlarının artmasına etki eden faktörlerden. ABD’nin Venezuela’ya operasyonu ve Trump’ın Grönland açıklamaları, İran’a tehditleri altına olan talebi artırdı.