Altında Sert Yükseliş! Rekor Üstüne Rekor Kıran Altın Fiyatlarında Tarihi Zirve

Altında Sert Yükseliş! Rekor Üstüne Rekor Kıran Altın Fiyatlarında Tarihi Zirve

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
29.01.2026 - 07:43

Altın fiyatları belli oldu. 29 Ocak Perşembe altında son durum araştırılıyor. Altın yeni güne rekorla başladı. Ons altın 5 bin 600 dolara yaklaşarak tarihi zirvesine ulaştı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne oldu? Altın neden yükseldi? İşte detaylar...

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum belli oldu. 29 Ocak Perşembe günü 'Altın ne kadar?' sorusu araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları güne rekorla başladı. Ons altın 5 bin 600 doları geçti. İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7.729 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12.979 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 25.958 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 51.757 TL

Altın neden yükseldi?

Altın neden yükseldi?

Altın fiyatları yeni güne tarihi zirveyi görerek başladı. Kapalıçarşı'da fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 79 TL'yi görürken çeyrek altın 13 bin 175 TL ile işlem görüyor. Peki, altında sert yükseliş neden oldu? 

Fed, yılın ilk faiz kararını 28 Ocak Çarşamba günü açıkladı. Fed faizde indirime gitmeyerek yüzde 3.50-3.75 bandında sabit bıraktı. 

Dolar endeksi ise 96 seviyelerine kadar geriledi ve son 4 yılın dibini gördü. Doların düşmesi ABD para birimiyle fiyatlanan emtialarda yukarı yönlü hareketliliğe neden oldu.

Son dönemde artan jeopolitik riskler de altın fiyatlarının artmasına etki eden faktörlerden. ABD’nin Venezuela’ya operasyonu ve Trump’ın Grönland açıklamaları, İran’a tehditleri altına olan talebi artırdı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
