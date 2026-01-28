Erken Emekliliğe Neden Olan Hastalıklar: SGK Malulen Emeklilik Şartları

Erken emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen sigortalılar için önemli bir hak olarak öne çıkıyor. 'Malulen emeklilik' olarak adlandırılan bu hak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli kriterlere bağlanıyor.

Toplamda 159 sağlık sorunu, erken emekliliğe neden oluyor. Nörolojik hastalıklardan psikiyatrik hastalıklara, onkolojik hastalıklardan kalp ve damar hastalıklarına kadar pek çok başlık bulunuyor. Erken emekliliğe neden olan temel hastalıklardan bazıları şöyle: