Gümüşte Yeni Rekor Kapıda! Dev Bankadan Gümüş Fiyatları İçin Yeni Tahmin

Gümüş fiyatları rekor kırıyor. 2025 yılından bu yana yükselişini sürdüren gümüşte tarihi zirvelere ulaşıldı. Altına rakip olduğu söylenen gümüş, yatırım yapmak isteyenler tarafından yakın takibe alındı. Gümüş bugün ne kadar? Gümüş fiyatları belli olurken ABD'li dev bankadan yeni tahminler geldi. Citibank, gümüş için rekor fiyat tahminini güncelledi.