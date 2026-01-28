onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Gümüşte Yeni Rekor Kapıda! Dev Bankadan Gümüş Fiyatları İçin Yeni Tahmin

Gümüşte Yeni Rekor Kapıda! Dev Bankadan Gümüş Fiyatları İçin Yeni Tahmin

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.01.2026 - 08:35

Gümüş fiyatları rekor kırıyor. 2025 yılından bu yana yükselişini sürdüren gümüşte tarihi zirvelere ulaşıldı. Altına rakip olduğu söylenen gümüş, yatırım yapmak isteyenler tarafından yakın takibe alındı. Gümüş bugün ne kadar? Gümüş fiyatları belli olurken ABD'li dev bankadan yeni tahminler geldi. Citibank, gümüş için rekor fiyat tahminini güncelledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gümüş fiyatları: Gümüş kaç TL?

Gümüş fiyatları: Gümüş kaç TL?

28 Ocak 2026 gümüş fiyatları belli oldu. Yeni yıla rekorlarla başlayan gümüş, tarihiz zirvelerini gördü. Gram gümüş fiyatı 161 TL'den alıcı buluyor. Ons gümüş ise küresel piyasalarda 115,83 dolardan işlem görüyor. Gümüşte son bir ayın en yüksek seviyesi 117,73 dolar olarak öne çıktı.

Gümüşte yeni rekor kapıda! Dev bankadan gümüş için yeni tahmin.

Gümüşte yeni rekor kapıda! Dev bankadan gümüş için yeni tahmin.

Dünyanın önde gelen bankalarından ABD'li Citi, gümüş tahminini güncelledi. 2026 için 110 dolar tahmininde bulunan Citi, gümüşün üç ay içinde 150 dolara çıkabileceğini belirtti. Citibank, 150 dolar senaryosunun gerçekleşmesi durumunda 170 dolar seviyesinin görülebileceğini de ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın