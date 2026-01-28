Ekonomist Muhammet Bayram’dan Emekli Bayram İkramiyesi İçin Kritik Kulis

Ekonomist Muhammet Bayram, emekli bayram ikramiyelerine dair konuştu. Bayram ikramiyelerine dair çözüm önerisinde bulunan Muhammet Bayram, 'Benim hep söylediğim bir hesap var: Kurban Bayramı’nda bir emeklinin küçük bir hayvan alabileceği bir ikramiye verilmesi daha doğru olur' dedi.

Emekli bayram ikramiyelerine dair kritik kulis bilgisi de paylaşan Muhammet Bayram, 'tek maaş' iddiasında bulundu. Bayram, şu sözleri kullandı:

'100 bin TL maaş alan da alıyor, 20 bin TL alan da. Düşük maaş alanlara daha yüksek, yüksek maaş alanlara daha düşük ikramiye verilmesi daha yerinde olabilir. Kulislerde konuşulan, bayram başına en az bir ikramiye olacağı yönünde.

Ramazan dönemi emeklinin hayat pahalılığını en çok hissettiği dönem. Bu yüzden benim görüşüm Ramazan Bayramı’nda bir maaş ikramiyesi verilmesi, Kurban Bayramı’nda da 5 bin TL verilmesi yönünde. Bunun önünde bir engel yok.'