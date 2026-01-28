onedio
article/share
Ekonomist Muhammet Bayram’dan Emekli Bayram İkramiyesi İçin Kritik Kulis

Dilara Şimşek
28.01.2026 - 08:07

Emekli bayram ikramiyesinin 2026 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla ekonomi gündeminin başlıklarından biri de bayram ikramiyesi oldu. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? TV100 yayınına katılan ekonomist Muhammet Bayram, kritik kulis bilgisini verdi.

Emekli maaşlarının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu. Emekli maaşının yükseltilmesini talep eden vatandaşlar şimdi bayram ikramiyelerini bekliyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emekliler, 2026'da bu rakamın ne kadar olacağını merak ediyor. Uzman görüşlerine göre 2025'te 4 bin TL olan emekli bayram ikramiyelerinin bu sene 5 bin TL olacağı tahmin ediliyor. Eğer emekli bayram ikramiyesi 5 bin TL olursa emekliler toplam 10 bin TL alacak.

Ekonomist Muhammet Bayram’dan emekli bayram ikramiyesi için kritik kulis.

Ekonomist Muhammet Bayram, emekli bayram ikramiyelerine dair konuştu. Bayram ikramiyelerine dair çözüm önerisinde bulunan Muhammet Bayram, 'Benim hep söylediğim bir hesap var: Kurban Bayramı’nda bir emeklinin küçük bir hayvan alabileceği bir ikramiye verilmesi daha doğru olur' dedi.

Emekli bayram ikramiyelerine dair kritik kulis bilgisi de paylaşan Muhammet Bayram, 'tek maaş' iddiasında bulundu. Bayram, şu sözleri kullandı:

'100 bin TL maaş alan da alıyor, 20 bin TL alan da. Düşük maaş alanlara daha yüksek, yüksek maaş alanlara daha düşük ikramiye verilmesi daha yerinde olabilir. Kulislerde konuşulan, bayram başına en az bir ikramiye olacağı yönünde.

Ramazan dönemi emeklinin hayat pahalılığını en çok hissettiği dönem. Bu yüzden benim görüşüm Ramazan Bayramı’nda bir maaş ikramiyesi verilmesi, Kurban Bayramı’nda da 5 bin TL verilmesi yönünde. Bunun önünde bir engel yok.'

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
