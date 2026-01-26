onedio
Haberler
Ekonomi
Rakamlar Kontrolden Çıktı! Altında Rekor Tahmin Değişti

Dilara Şimşek
26.01.2026 - 23:36

Piyasalarda yer yerinden oynadı. Ons altın 5 bin 111 doları, gümüş ise 110 doları görerek tarihi rekorlarına imza attı. 2026 yılına fırtına gibi başlayan altın ve gümüşte tahminler altüst oldu. 'Altın yükselecek mi? Gümüş fiyatları ne kadar olacak?' sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı. Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, altın ve gümüşe dair tahminde bulundu. Altına dair konuşan Hatipoğlu, 'Nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir' dedi.

Altın fiyatları ne oldu? Ayda yüzde 20 kazanç getirdi!

Altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallerin sert yükselişi devam ediyor. Ons altın 2026 yılına 4 bin 313 dolarla başlamıştı. 26 Ocak Pazartesi günü 5 bin 111 dolara çıkan ons altın rekor kırdı. Altın, 31 Aralık 2025-26 Ocak 2026 tarihleri arasında yatırımcısına yüzde 20 getiri sağladı. 

Gümüş ne kadar?

Ons gümüş ise yıla 71.08 dolardan başladı. Ancak 26 Ocak tarihinde yüzde 55 artarak 110 dolara yükseldi.

Gümüş ve altın neden yükseldi?

Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, altın ve gümüşün neden yükseldiğini anlattı. Hatipoğlu, ABD ile Avrupa ülkelerinin Grönland meselesi üzerinden karşı karşıya gelmesi, gümrük vergileri ve İsrail-İran gerilimi gibi başlıkların altın ve gümüşü etkileyen unsurlar olduğunu kaydetti. Hatipoğlu, 'Özellikle Çin'de yatırımcıların fiziksel gümüşe olan yüksek talebi nedeniyle durmaksızın artan fiyat karşısında bireylerin kazanç fırsatlarını kaçırmaktan duyduğu yoğun endişeyi ifade eden FOMO da çalışıyor ve yatırımcılar COMEX gümüşte başka hiçbir dinamiğe bakmadan gümüş alıyor' ifadelerini kullandı.

Altında rekor tahmin değişti: "Nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir."

Hatipoğlu, dünyadaki merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları etkilediğini belirtti. Altının nerede duracağını öngörmenin imkansız hale gelebileceğine dikkat çeken Hatipoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

'Ne var ki yurt dışı kaynaklı haberlere göre Polonya Merkez Bankası yeniden oyuna girerek 150 ton daha altın alımı yapacak. Böylece Polonya Merkez Bankasının kayıtlı altın rezervi 700 tona çıkacak. Polonya, bulunduğu coğrafi konum ve Rusya ile olan gergin ilişkileri nedeniyle farklı bir durum olarak değerlendirilebilir ve kendisini daha güvende hissetmek için bu adımı atıyor olabilir. Bunun yayılmaması da beklenebilir. Ancak ihtimalen diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atması halinde altının da tıpkı gümüş gibi nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir.'

