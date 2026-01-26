Rakamlar Kontrolden Çıktı! Altında Rekor Tahmin Değişti
Piyasalarda yer yerinden oynadı. Ons altın 5 bin 111 doları, gümüş ise 110 doları görerek tarihi rekorlarına imza attı. 2026 yılına fırtına gibi başlayan altın ve gümüşte tahminler altüst oldu. 'Altın yükselecek mi? Gümüş fiyatları ne kadar olacak?' sorularının yanıtı merak edilmeye başlandı. Uluslararası piyasalar stratejisti Özgür Hatipoğlu, altın ve gümüşe dair tahminde bulundu. Altına dair konuşan Hatipoğlu, 'Nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları ne oldu? Ayda yüzde 20 kazanç getirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş ve altın neden yükseldi?
Altında rekor tahmin değişti: "Nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir."
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın