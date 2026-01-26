Rakamlar Kontrolden Çıktı! Altında Rekor Tahmin Değişti

Hatipoğlu, dünyadaki merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları etkilediğini belirtti. Altının nerede duracağını öngörmenin imkansız hale gelebileceğine dikkat çeken Hatipoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

'Ne var ki yurt dışı kaynaklı haberlere göre Polonya Merkez Bankası yeniden oyuna girerek 150 ton daha altın alımı yapacak. Böylece Polonya Merkez Bankasının kayıtlı altın rezervi 700 tona çıkacak. Polonya, bulunduğu coğrafi konum ve Rusya ile olan gergin ilişkileri nedeniyle farklı bir durum olarak değerlendirilebilir ve kendisini daha güvende hissetmek için bu adımı atıyor olabilir. Bunun yayılmaması da beklenebilir. Ancak ihtimalen diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atması halinde altının da tıpkı gümüş gibi nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir.'