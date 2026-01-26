onedio
Emekli Maaşını Artırmanın Formülü! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı

Emekli Maaşını Artırmanın Formülü! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.01.2026 - 16:58

Milyonlarca vatandaş emekli maaşını yüksek almanın yolunu arıyor. Arama motorlarında 'Emekli maaşı nasıl yükseltilir?' sorusu araştırılıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında emekli maaşını artıracak formülü açıkladı. Erdursun, 'Asıl ihtiyaç, taban aylık ve prim etkisini güçlendiren yeni model' dedi. Peki ama nasıl? İşte detaylar...

Milyonlarca emekli, maaşının yükselmesini talep ediyor. Uzmanlar ise yeni hesaplama modeline ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Milyonlarca emekli, maaşının yükselmesini talep ediyor. Uzmanlar ise yeni hesaplama modeline ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Emekli maaşıyla ilgili tartışma devam ediyor. Milyonlarca emekli maaşlarının yükselmesini talep ederken uzmanlar da yeni modele ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kritik meselenin emekli maaşlarının hesaplanma mantısı olduğunu kaydederek, “Daha uzun süre çalışmak, daha çok prim öde­mek her zaman daha yüksek emek­li aylığı getirmeyebilir” dedi.

Aynı asgari ücretin farklı sonuç verdiğini bir örnekle anlatan Erdursun, şunu dedi:

'2000 yılına kadar asgari ücret düzeyinde çalışmış, yalnızca 3600 prim günü bulunan ve 2000 yılından sonra hiç çalışması olmayan bir kişi­nin emekli aylığı yaklaşık 28 bin TL düzeyine ulaşabiliyor.

Buna karşın;

  • 2000’den sonra çalışmaya de­vam etmiş,

  • 2008’den sonra da prim ödeme­yi sürdürmüş,

  • Prim gün sayısını 9000 günün üzerine çıkarmış kişilerin emekli aylıkları ise çoğu zaman 20–22 bin TL bandında kalabiliyor.”

SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşını artırmanın formülü.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşını artırmanın formülü.

Erdursun, asıl ihtiyacın taban aylık ve prim etkisini güçlendiren yeni model olduğuna dikkat çekti. İnsani yaşam düzeyi için taban aylık olması gerektiğini vurgulayan Erdursun, prim günü ve prime esas kazanç arttıkça aylığı artıran güçlü bir ikinci katman olacağını vurguladı.

Erdursun, “Primini yüksekten yatırmanın da, uzun süre çalışmanın da anlamı yok. Bu algının yayılması ise sade­ce bireysel mağduriyet üretmez; ay­nı zamanda sosyal güvenlik sistemi­nin finansmanını da zedeler” dedi.

İntibak düzenlemesinin kaçınılmaz ihtiyaç olduğunu belirten Erdursun, sözlerini şöyle sonlandırdı

'İntibak;

  • prim günü,

  • sigortalılık süresi,

  •  emeklilik yaşı,

  • prime esas kazanç düzeyi gibi değişkenlere göre, geçmişte oluşan kayıpları kısmen telafi edecek bir düzeltme mekanizmasıdır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
