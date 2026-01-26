Emekli Maaşını Artırmanın Formülü! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı

Emekli maaşıyla ilgili tartışma devam ediyor. Milyonlarca emekli maaşlarının yükselmesini talep ederken uzmanlar da yeni modele ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kritik meselenin emekli maaşlarının hesaplanma mantısı olduğunu kaydederek, “Daha uzun süre çalışmak, daha çok prim öde­mek her zaman daha yüksek emek­li aylığı getirmeyebilir” dedi.

Aynı asgari ücretin farklı sonuç verdiğini bir örnekle anlatan Erdursun, şunu dedi:

'2000 yılına kadar asgari ücret düzeyinde çalışmış, yalnızca 3600 prim günü bulunan ve 2000 yılından sonra hiç çalışması olmayan bir kişi­nin emekli aylığı yaklaşık 28 bin TL düzeyine ulaşabiliyor.

Buna karşın;