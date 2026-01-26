Emekli Maaşını Artırmanın Formülü! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı
Milyonlarca vatandaş emekli maaşını yüksek almanın yolunu arıyor. Arama motorlarında 'Emekli maaşı nasıl yükseltilir?' sorusu araştırılıyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında emekli maaşını artıracak formülü açıkladı. Erdursun, 'Asıl ihtiyaç, taban aylık ve prim etkisini güçlendiren yeni model' dedi. Peki ama nasıl? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca emekli, maaşının yükselmesini talep ediyor. Uzmanlar ise yeni hesaplama modeline ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: Emekli maaşını artırmanın formülü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın