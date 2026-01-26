İslam Memiş "Gümüşü Kaçıranlar Sakın Üzülmesin" Diyerek Rekor Yükseliş Beklediği Değerli Metali Açıkladı
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Elon Musk’ın Davos’ta yaptığı açıklamalar sonrasında bakır fiyatlarında hızlı yükseliş beklediğini söyledi. “Gümüşü kaçıranlar sakın üzülmesin” diyen İslam Memiş, “Yapay zeka ve enerji dönüşümü nedeniyle bakır fiyatlarında hızlı yükseliş olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: GDH / YouYube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları bugün tüm zamanların rekorunu kırmayı başarırken, İslam Memiş piyasaları ile ilgili açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş'e göre bakır neden yükselecek?
Bakır nasıl alınır? Bakıra yatırım nasıl yapılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın