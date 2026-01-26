İslam Memiş "Gümüşü Kaçıranlar Sakın Üzülmesin" Diyerek Rekor Yükseliş Beklediği Değerli Metali Açıkladı

İslam Memiş, 2026 yılda yatırım için bakırı işaret etti. Bakır fiyatlarının bu yılın şampiyonu olabileceğini söyleyen Memiş, “Gümüşe karşı hızlı bir yükseliş olacak. Ben bakırı çok önemsiyorum. Piyasalarda fırsat hiçbir zaman bitmez.” dedi.