İslam Memiş "Gümüşü Kaçıranlar Sakın Üzülmesin" Diyerek Rekor Yükseliş Beklediği Değerli Metali Açıkladı

İslam Memiş "Gümüşü Kaçıranlar Sakın Üzülmesin" Diyerek Rekor Yükseliş Beklediği Değerli Metali Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2026 - 08:23

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Elon Musk’ın Davos’ta yaptığı açıklamalar sonrasında bakır fiyatlarında hızlı yükseliş beklediğini söyledi. “Gümüşü kaçıranlar sakın üzülmesin” diyen İslam Memiş, “Yapay zeka ve enerji dönüşümü nedeniyle bakır fiyatlarında hızlı yükseliş olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları bugün tüm zamanların rekorunu kırmayı başarırken, İslam Memiş piyasaları ile ilgili açıklamada bulundu.

Altın fiyatları bugün tüm zamanların rekorunu kırmayı başarırken, İslam Memiş piyasaları ile ilgili açıklamada bulundu.

İslam Memiş, 2026 yılda yatırım için bakırı işaret etti. Bakır fiyatlarının bu yılın şampiyonu olabileceğini söyleyen Memiş, “Gümüşe karşı hızlı bir yükseliş olacak. Ben bakırı çok önemsiyorum. Piyasalarda fırsat hiçbir zaman bitmez.” dedi.

İslam Memiş'e göre bakır neden yükselecek?

İslam Memiş'e göre bakır neden yükselecek?

İslam Memiş, “bu yılın şampiyonu olur” dediği bakırın yükselme nedeni olarak yapay zeka teknolojilerini ve değişen enerji yapısını gösterdi.

İslam Memiş, Elon Musk’ın açıklamalarını hatırlatarak, dünyadaki elektrik tesisatlarının ve altyapının yapay zekanın enerji ihtiyacına göre yeniden dizayn edileceğini, bunun da devasa miktarda bakır kablo ve malzeme kullanımı anlamına geleceğini söyledi.

Bakırın elektrikli araç üretiminde de kullanıldığını hatırlatan İslam Memiş, kısa vadede %35-%40 civarında bir yükseliş beklediğini söyledi.

Bakır nasıl alınır? Bakıra yatırım nasıl yapılır?

Bakır nasıl alınır? Bakıra yatırım nasıl yapılır?

İslam Memiş’e bakıra yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için şu önerilerde bulundu;

  • Aracı kurumlar veya bankacılık uygulamaları üzerinden dijital yatırım.

  • Fonlar veya ETF'ler (Borsa Yatırım Fonları) aracılığıyla alım yapmak.

  • Fiziki olarak külçe bakır almanın mümkün olduğunu ancak saklama koşulları ve depo gerekliliği nedeniyle bunun bireysel yatırımcı için zor olabileceğini ekliyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
