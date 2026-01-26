onedio
Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: Gram Altın 7 Bin Lirayı Geçti

Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: Gram Altın 7 Bin Lirayı Geçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2026 - 07:16

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe tüm zamanların rekoru ile başladı. Altının ons fiyatı 5 bin doların üzerine çıkarken, Türkiye’de ise gram altın 7 bin 84 liradan alıcı bulmaya başladı. Ekonomist Kyle Rodda, altın fiyatlarındaki rekor yükseliş ile alakalı olarak, “ABD yönetimine ve ABD varlıklarına yönelik güven krizi” yaşanıyor ifadelerini kullandı. Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa süreli kâr satışları olsa da yakın zamanda altının ons fiyatı için belirlenen hedefin 5 bin 500 dolar olduğunu söylüyor.

26 Ocak Pazartesi Kapalı Çarşı altın fiyatları

26 Ocak Pazartesi Kapalı Çarşı altın fiyatları

Gram altın ne kadar?

Gram altın: 7.084 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın: 11.653 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın: 23.306 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını: 46.469 TL

Altın fiyatları neden rekor kırdı? Altın yine yükselir mi?

Altın fiyatları neden rekor kırdı? Altın yine yükselir mi?

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Metals Focus Direktörü Philip Newman, altın fiyatlarında yükselişin sürebileceğini belirterek, “Mevcut tahminlerimiz, altının yılın ilerleyen dönemlerinde yaklaşık 5.500 dolar seviyesinde zirve yapacağını gösteriyor. Olası kâr satışları kısa vadeli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa’daki müttefiklerine yönelik gümrük tarifesi tehditlerinden geri adım atması, Kanada’ya ve Fransa’ya yönelik yüksek vergi söylemleriyle birlikte piyasalardaki belirsizliği artırdı. Analistler, bu gelişmelerin yatırımcıları alternatif güvenli liman arayışına yönelttiğini belirtiyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
