Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: Gram Altın 7 Bin Lirayı Geçti

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe tüm zamanların rekoru ile başladı. Altının ons fiyatı 5 bin doların üzerine çıkarken, Türkiye’de ise gram altın 7 bin 84 liradan alıcı bulmaya başladı. Ekonomist Kyle Rodda, altın fiyatlarındaki rekor yükseliş ile alakalı olarak, “ABD yönetimine ve ABD varlıklarına yönelik güven krizi” yaşanıyor ifadelerini kullandı. Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa süreli kâr satışları olsa da yakın zamanda altının ons fiyatı için belirlenen hedefin 5 bin 500 dolar olduğunu söylüyor.