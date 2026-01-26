Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: Gram Altın 7 Bin Lirayı Geçti
Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe tüm zamanların rekoru ile başladı. Altının ons fiyatı 5 bin doların üzerine çıkarken, Türkiye’de ise gram altın 7 bin 84 liradan alıcı bulmaya başladı. Ekonomist Kyle Rodda, altın fiyatlarındaki rekor yükseliş ile alakalı olarak, “ABD yönetimine ve ABD varlıklarına yönelik güven krizi” yaşanıyor ifadelerini kullandı. Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa süreli kâr satışları olsa da yakın zamanda altının ons fiyatı için belirlenen hedefin 5 bin 500 dolar olduğunu söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
26 Ocak Pazartesi Kapalı Çarşı altın fiyatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın fiyatları neden rekor kırdı? Altın yine yükselir mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın