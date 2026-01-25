Huzurevleri Cep Yakıyor: İstanbul’da Aylık 106 Bin Liraya Huzurevi Bulunuyor

NTV’de Rojbin Hayrollahoğlu’nun haberine göre, İstanbul’da özel huzurevlerinde taban fiyat aylık 20 bin 250 lira oldu. En yüksek fiyat ise 100 bin lirayı geçti. En pahalı özel huzurevi fiyatı 106 bin 616 lira oldu. Ayrıca bu rakamlara yüzde 10 oranında KDV de ekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ise ortalama 10 bin liradan başlıyor. İl ve ilçe belediyelerinde ise rakamlar daha da düşüyor.