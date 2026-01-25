onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Huzurevleri Cep Yakıyor: İstanbul’da Aylık 106 Bin Liraya Huzurevi Bulunuyor

Huzurevleri Cep Yakıyor: İstanbul’da Aylık 106 Bin Liraya Huzurevi Bulunuyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.01.2026 - 14:26

Özel huzurevleri ile ilgili yeni taban fiyat belli oldu. İstanbul’da en düşük fiyat 20 bin 250 lira olarak belirlenirken, aylık ödemesi 106 bin lira olan huzurevi ise en yüksek fiyat oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ise ortalama 10 bin liradan başlıyor.

Kaynak: Rojbin Hayrollahoğlu / NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da bulunan özel huzurevi fiyatlarına yüzde 35 oranında zam yapıldı.

İstanbul’da bulunan özel huzurevi fiyatlarına yüzde 35 oranında zam yapıldı.

NTV’de Rojbin Hayrollahoğlu’nun haberine göre, İstanbul’da özel huzurevlerinde taban fiyat aylık 20 bin 250 lira oldu. En yüksek fiyat ise 100 bin lirayı geçti. En pahalı özel huzurevi fiyatı 106 bin 616 lira oldu. Ayrıca bu rakamlara yüzde 10 oranında KDV de ekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ise ortalama 10 bin liradan başlıyor. İl ve ilçe belediyelerinde ise rakamlar daha da düşüyor.

“Bu paralara İstanbul’da huzurevi bulmak zor”

“Bu paralara İstanbul’da huzurevi bulmak zor”

Huzurevi hizmeti veren bir bakım merkezinin genel müdürü Fikret Bayrak, otel hizmeti verdiklerini anlattı.

Bu rakamların yalnızca bakım ücreti olduğuna dikkat çeken Bayrak, fizik tedavi ya da diyaliz gibi ekstra ücretler olduğunu da anlattı.

Bayrak, 20 bin liraya İstanbul'da huzurevi bulunamayacağını da söyledi.

Bakanlığa bağlı merkezlerin 60 yaş üstüne hizmet verdiğini belirten Bayrak, özel sektörde bu sınırın 55 olduğunu anlattı.

“Özel sektöre destek sağlanması gerekiyor.” diyen Bayrak, maliyetlerin aşağı çekilmesiyle hizmet verilecek insan sayısının artabileceğini söyledi.

Özel sektör ise daha erişilebilir olmak için destek istiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın