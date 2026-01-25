Huzurevleri Cep Yakıyor: İstanbul’da Aylık 106 Bin Liraya Huzurevi Bulunuyor
Özel huzurevleri ile ilgili yeni taban fiyat belli oldu. İstanbul’da en düşük fiyat 20 bin 250 lira olarak belirlenirken, aylık ödemesi 106 bin lira olan huzurevi ise en yüksek fiyat oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ise ortalama 10 bin liradan başlıyor.
Kaynak: Rojbin Hayrollahoğlu / NTV
İstanbul’da bulunan özel huzurevi fiyatlarına yüzde 35 oranında zam yapıldı.
“Bu paralara İstanbul’da huzurevi bulmak zor”
