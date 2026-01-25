Gazeteci Fatih Altaylı, Tahliye Edildikten Sonra İlk Kez Görüntülendi
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 98 yaşında hayata veda etti. Dormen'in cenaze namazı Teşvikiye Camii’nde kılındı ve vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlendi. Ünlü isimler Haldun Dormen için bir araya geldi, Gazeteci Fatih Altaylı da Dormen'i son yolculuğuna uğurladı.
Kaynak: Gece Muhabiri
Usta sanatçı Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlanıyor.
