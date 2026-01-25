Gazeteci Fatih Altaylı, Tahliye Edildikten Sonra İlk Kez Görüntülendi

Sanat dünyasının en saygın isimlerinden biri olan Haldun Dormen’e Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlendi. Anma töreninde sanat, cemiyet ve kültür dünyasından pek çok ünlü isim bir araya geldi. Halit Ergenç, Erdal Beşikçioğlu, Fırat Tanış, Melek Baykal, Tilbe Saran, Emre Altuğ, Suna Keskin, Bekir Aksoy ve daha birçok sanatçı Dormen’e veda etmek için Harbiye’de bir araya geldi.

Haldun Dormen’in cenaze namazının öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacağını öğrenildi. Usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak isteyenler de Teşvikiye Camii’ne geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı da Dormen'in cenaze törenine katılan isimlerden biri oldu. Gazete Muhabir, Fatih Altaylı'yı tahliyesinden sonra ilk kez Teşvikiye Camii’nde görüntüledi.