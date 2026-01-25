onedio
Gazeteci Fatih Altaylı, Tahliye Edildikten Sonra İlk Kez Görüntülendi

Gazeteci Fatih Altaylı, Tahliye Edildikten Sonra İlk Kez Görüntülendi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.01.2026 - 13:50

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 98 yaşında hayata veda etti. Dormen'in cenaze namazı Teşvikiye Camii’nde kılındı ve vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlendi. Ünlü isimler Haldun Dormen için bir araya geldi, Gazeteci Fatih Altaylı da Dormen'i son yolculuğuna uğurladı.

Kaynak: Gece Muhabiri

Usta sanatçı Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta sanatçı Haldun Dormen, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sanat dünyasının en saygın isimlerinden biri olan Haldun Dormen’e Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlendi. Anma töreninde sanat, cemiyet ve kültür dünyasından pek çok ünlü isim bir araya geldi. Halit Ergenç, Erdal Beşikçioğlu, Fırat Tanış, Melek Baykal, Tilbe Saran, Emre Altuğ, Suna Keskin, Bekir Aksoy ve daha birçok sanatçı Dormen’e veda etmek için Harbiye’de bir araya geldi.

Haldun Dormen’in cenaze namazının öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacağını öğrenildi. Usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak isteyenler de Teşvikiye Camii’ne geldi. 

Gazeteci Fatih Altaylı da Dormen'in cenaze törenine katılan isimlerden biri oldu. Gazete Muhabir, Fatih Altaylı'yı tahliyesinden sonra ilk kez Teşvikiye Camii’nde görüntüledi.

Gazete Muhabir'in videosuna buradan ulaşabilirsiniz;

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
