Patlayan Sıcak Su Torbası Nedeniyle Vücudunun Yüzde 30’u Yandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.01.2026 - 12:27

İçerisine kaynar su koyduğu sıcak su torbası patlayınca, 51 yaşındaki Fariz Aydın’ın vücudunun yüzde 30’unda yanık meydana geldi. Sıcak su torbası nedeniyle büyük acı çeken Aydın, kaynar su uyarısında bulunurken, Prof. Dr. Mustafa Turan ise sıcak su torbası ile uyunmaması gerektiğini söyledi.

Soğuk kış aylarında hemen hemen her evde kullanılan sıcak su torbası, Fariz Aydın’a büyük acı yaşattı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fariz Aydın'ın pijamasının içerisinden platin bulunan bacağına koyduğu sıcak su torbası patladı. Vücudunda hissettiği sıcaklıkla yerinden fırladığını söyleyen Aydın, hemen hastaneye koştu. Avrupa’nın en büyük merkezlerinden biri olarak gösterilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne gelen Aydın’ın el, karın ve bacak bölgesinde yanıklar olduğu tespit edildi ve hemen tedaviye başlandı. Vücudunun yaklaşık yüzde 30’unun yandığı belirlenen Aydın, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu edilirken yaşadıklarını anlattı.

Kontrolleri süren 51 yaşındaki Fariz Aydın, “Saat 01.00 civarında oldu. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, ayağımda platin var. Ondan dolayı rahatsız oluyordum, ayağımın üstüne koyunca rahatlıyordum. Bir beş dakika geçti, patladı. Birden ayaklarımın yandığını hissettim. Pijamanın iç kısmına koymuştum. Kaynar su koymuştum, bir de torbanın havasını almamıştım. Ses yok, sadece vücudumun yandığını hissettim. Pijamanın içinden torbayı çıkarana kadar ellerim yandı. Karın bölgesi, bacağım yandı. Acı oldu, tarifi yok. Buraya gelene kadar üzerine buz koydum, rahatlamıyorsun. Nasıl kullanacağımı, kaç derece sıcaklıkta su koyacağımın bilgisini almadan kesinlikle kullanmam. Kişiler, kaliteli bir ürün alsınlar, aldıkları yerden bilgi almadan kullanmasınlar” diye konuştu.

Sıcak su torbası ile kesinlikle uyumayın uyarısı!

Prof. Dr. Mustafa Turan, “Bazen o sıcak su torbasıyla uyunuyor, uykudan uyandıklarını belirtiyorlar, hasta üzerine yatabiliyor, dikkat edelim. Hastamızda yüzde 30 yanık söz konusu. Halkımızın bu tarz ürünleri kullanırken dikkatli olmasını öneriyoruz. Gece ağrılarından dolayı hasta bu ürünü kullanmış. Sıcak su koymuş ve bir anda yüzde 30 yanıkla ve anormal derecede bir ağrıyla bize başvurdu. Bu ürünlerle yatılması da tehlikeli çünkü üzerine yatıp basıncı artırması söz konusu olabilir. Çok sıcak olduğu zaman içerisine buhar birikiyor, o buhar basınç oluşturuyor ve hemen patlamasına yol açabiliyor. Kapaklarının oturmasına iyi dikkat edelim, eski ürünleri kullanmayalım” şeklinde konuştu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
