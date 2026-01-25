Patlayan Sıcak Su Torbası Nedeniyle Vücudunun Yüzde 30’u Yandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Fariz Aydın'ın pijamasının içerisinden platin bulunan bacağına koyduğu sıcak su torbası patladı. Vücudunda hissettiği sıcaklıkla yerinden fırladığını söyleyen Aydın, hemen hastaneye koştu. Avrupa’nın en büyük merkezlerinden biri olarak gösterilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne gelen Aydın’ın el, karın ve bacak bölgesinde yanıklar olduğu tespit edildi ve hemen tedaviye başlandı. Vücudunun yaklaşık yüzde 30’unun yandığı belirlenen Aydın, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu edilirken yaşadıklarını anlattı.

Kontrolleri süren 51 yaşındaki Fariz Aydın, “Saat 01.00 civarında oldu. Daha önce trafik kazası geçirmiştim, ayağımda platin var. Ondan dolayı rahatsız oluyordum, ayağımın üstüne koyunca rahatlıyordum. Bir beş dakika geçti, patladı. Birden ayaklarımın yandığını hissettim. Pijamanın iç kısmına koymuştum. Kaynar su koymuştum, bir de torbanın havasını almamıştım. Ses yok, sadece vücudumun yandığını hissettim. Pijamanın içinden torbayı çıkarana kadar ellerim yandı. Karın bölgesi, bacağım yandı. Acı oldu, tarifi yok. Buraya gelene kadar üzerine buz koydum, rahatlamıyorsun. Nasıl kullanacağımı, kaç derece sıcaklıkta su koyacağımın bilgisini almadan kesinlikle kullanmam. Kişiler, kaliteli bir ürün alsınlar, aldıkları yerden bilgi almadan kullanmasınlar” diye konuştu.