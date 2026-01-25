Analistler Gümüş İçin Yeni Rekor Hedefini Açıkladı
Gümüş fiyatları tarihi bir yükseliş kaydederek, geçen yılın ikinci yarısından bu yana takip edilen hedef seviyeye ulaştı. Değerli metal, haftayı ons başına 102,5 dolardan kapattı.
Geçen haftaki hızlı yükselişin ardından gümüş bu hafta yüzde 15 artarak güçlü bir ralli gerçekleştirdi. Analistler, fiyat hareketlerinin sert olmasına rağmen, bu yükselişin jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ortamında sağlam temellere dayandığını belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dolara artık daha temkinli yaklaşılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hedef potansiyel değer olan 120 dolar.
Kar satışları kısa süreli baskı yaratabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın