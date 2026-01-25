Analistler Gümüş İçin Yeni Rekor Hedefini Açıkladı

Analistler, altın ve gümüşteki yükselişin uzun vadede sağlam temellere dayandığını belirtiyor. Kitco News’e konuşan Tastylive.com Vadeli İşlemler ve Forex Başkanı Chris Vecchio, itibari paradan bağımsız varlıklara olan talebin güçlendiğini ifade etti.

Vecchio, “Merkez bankaları genellikle gümüşe yatırım yapmaz çünkü endüstriyel kullanıma bağlıdır. Ancak kurumsal ve bireysel yatırımcılar için hâlâ cazip ve ucuz bir alternatif. ABD doları eskisi kadar güvenli liman değil, bu nedenle yatırımcılar gerçek varlıklara yöneliyor” dedi.