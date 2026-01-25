onedio
Analistler Gümüş İçin Yeni Rekor Hedefini Açıkladı

Analistler Gümüş İçin Yeni Rekor Hedefini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.01.2026 - 23:28

Gümüş fiyatları tarihi bir yükseliş kaydederek, geçen yılın ikinci yarısından bu yana takip edilen hedef seviyeye ulaştı. Değerli metal, haftayı ons başına 102,5 dolardan kapattı.

Geçen haftaki hızlı yükselişin ardından gümüş bu hafta yüzde 15 artarak güçlü bir ralli gerçekleştirdi. Analistler, fiyat hareketlerinin sert olmasına rağmen, bu yükselişin jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler ortamında sağlam temellere dayandığını belirtiyor.

Dolara artık daha temkinli yaklaşılıyor.

Dolara artık daha temkinli yaklaşılıyor.

Analistler, altın ve gümüşteki yükselişin uzun vadede sağlam temellere dayandığını belirtiyor. Kitco News’e konuşan Tastylive.com Vadeli İşlemler ve Forex Başkanı Chris Vecchio, itibari paradan bağımsız varlıklara olan talebin güçlendiğini ifade etti.

Vecchio, “Merkez bankaları genellikle gümüşe yatırım yapmaz çünkü endüstriyel kullanıma bağlıdır. Ancak kurumsal ve bireysel yatırımcılar için hâlâ cazip ve ucuz bir alternatif. ABD doları eskisi kadar güvenli liman değil, bu nedenle yatırımcılar gerçek varlıklara yöneliyor” dedi.

Hedef potansiyel değer olan 120 dolar.

Hedef potansiyel değer olan 120 dolar.

Solomon Global Genel Müdürü Paul Williams, gümüşteki yükselişin güçlü endüstriyel talep, artan bireysel yatırımcı ilgisi (FOMO), güvenli liman arayışı ve yapısal arz açığıyla desteklendiğini belirtti.

Williams, “Altın fiyatları birçok yatırımcı için erişilmez hale gelince gümüş, değerli metaller piyasasına katılmanın daha ulaşılabilir yolu oldu. 2026’de ons başına 120 dolar potansiyel hedef olabilir. Jeopolitik riskler sürerken gümüşün güvenli liman özelliği korunuyor. Güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zeka gibi sektörlerde artan talep arz açığını büyütüyor” dedi.

Analistler, gümüşteki hızlı yükselişin yüksek oynaklık riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Williams, fiyatların tek bir günde yüzde 10’a varan dalgalanma gösterebileceğini vurguladı.

Kar satışları kısa süreli baskı yaratabilir.

Kar satışları kısa süreli baskı yaratabilir.

“Fiyat yükseldikçe oynaklık da artar. Kar satışları gümüşte kısa vadeli baskı oluşturabilir” diyen Williams, yatırımcıların temkinli olmasını tavsiye etti.

Vecchio ise artan oynaklık nedeniyle gümüş pozisyonlarının büyük kısmında kar aldığını, Kasım’dan bu yana uzun pozisyonda bulunduğunu belirtti. MarketGauge Baş Piyasa Stratejisti Michele Schneider de pozisyonunun yarısını kapattığını ve gümüşün ons başına 150 dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

Schneider, düşüşlerde 85 doları destek seviyesi olarak izlediğini ifade ederken, Vecchio 95 dolardaki haftalık hareketli ortalamanın önemine dikkat çekerek, “Gümüş Ocak sonuna kadar 85 doların üzerinde tutunursa, yükseliş trendi korunuyor demektir” dedi.

