Ünlü Marka Bazı Bebek Mamalarını Raflardan Toplatma Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.01.2026 - 21:42

Fransız gıda devi Danone, hedef pazarındaki bazı üretim partilerine ait bebek mamalarını piyasadan toplama kararı aldığını açıkladı. Kararın, Nestlé ürünlerinde tespit edilen ve toksin bulaşması endişesi yaratan krizin ardından alındığı belirtildi.

Kaynak - Gazete Oksijen

Danone "ihtiyati" olarak bu kararı aldıklarını açıkladı.

Danone, Nestlé ve Lactalis’in de aralarında bulunduğu birçok büyük süt ürünleri şirketi, mide bulantısı ve kusmaya yol açabilen serulid riski nedeniyle bazı bebek maması ürünlerini geri çağırdı. Danone, hedef pazarlarda sınırlı sayıda ürünü ihtiyati olarak topladığını, kararın gıda güvenliği kılavuzlarındaki güncellemelerden kaynaklandığını açıkladı. Reuters’a göre etkilenen pazarların büyük bölümü Avrupa’da yer alırken, Nestlé’nin geri çağırması yaklaşık 70 ülkeyi kapsıyor.

Ürünler İrlanda'da dağıtılmadı.

İrlanda Gıda Güvenliği Otoritesi, geri çağırmanın olası serülid varlığından kaynaklandığını açıkladı. Çin’de üretilen ve bebek mamalarında kullanılan araşidonik asit yağında cereulide tespit edildiği belirtilirken, ürünlerin İrlanda’da üretilip AB ülkeleri, İngiltere ve bazı üçüncü ülkelere ihraç edildiği, ancak İrlanda’da satışa sunulmadığı bildirildi.

