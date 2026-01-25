Ünlü Marka Bazı Bebek Mamalarını Raflardan Toplatma Kararı Aldı

Danone, Nestlé ve Lactalis’in de aralarında bulunduğu birçok büyük süt ürünleri şirketi, mide bulantısı ve kusmaya yol açabilen serulid riski nedeniyle bazı bebek maması ürünlerini geri çağırdı. Danone, hedef pazarlarda sınırlı sayıda ürünü ihtiyati olarak topladığını, kararın gıda güvenliği kılavuzlarındaki güncellemelerden kaynaklandığını açıkladı. Reuters’a göre etkilenen pazarların büyük bölümü Avrupa’da yer alırken, Nestlé’nin geri çağırması yaklaşık 70 ülkeyi kapsıyor.