Ünlü Marka Bazı Bebek Mamalarını Raflardan Toplatma Kararı Aldı
Fransız gıda devi Danone, hedef pazarındaki bazı üretim partilerine ait bebek mamalarını piyasadan toplama kararı aldığını açıkladı. Kararın, Nestlé ürünlerinde tespit edilen ve toksin bulaşması endişesi yaratan krizin ardından alındığı belirtildi.
Danone "ihtiyati" olarak bu kararı aldıklarını açıkladı.
Ürünler İrlanda'da dağıtılmadı.
