Temu'nun Ardından Dünyaca Meşhur Yurt Dışı Firması da Türkiye'de Satışlarını Durdurdu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 08:40

Dünyaca ünlü Temu'nun Türkiye'de satışlarını durdurmasının ardından bir markadan daha aynı kararı geldi. Toplam 160 ülkede faaliyet gösteren Çinli e-ticaret şirketi Shein, Türkiye'deki satışlarını askıya aldı. 

Peki Shein, Türkiye'de tekrar faaliyete geçecek mi?

Shein, Türkiye'deki satışlarını geçici olarak durdurdu.

Independent’ın aktardığına göre Çin merkezli Temu’nun sözcüsü 21 Ocak’ta Türkiye’deki şirket ofisinin Rekabet Kurumu personelince basıldığını söyledi. Sözcü, Reuters’a laptop ve bilgisayarların da götürüldüğünü belirterek “Türk makamlarıyla tam işbirliği yapacağız” dedi.

Shein, Türkiye'de satışlarını bir süreliğine durdurduğunu açıkladı. Şirketten “Shein Türkiye satışlarına geçici bir süre ara veriyoruz. Değerli müşterilerimiz yerel mevzuatlarda yapılan son değişiklikler nedeniyle, Türkiye’deki satışlarımıza geçici bir süreyle ara vermek zorunda kaldığımızı üzülerek bildirmek isteriz.” açıklaması yapıldı.

Peki Shein yeniden satışa başlayacak mı?

Dünyanın en büyük e-satış platformlarından olan Shein, Türkiye'de tekrar satışa başlayacağını açıkladı. Ancak henüz net bir tarih verilmedi.

