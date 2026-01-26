Temu'nun Ardından Dünyaca Meşhur Yurt Dışı Firması da Türkiye'de Satışlarını Durdurdu
Dünyaca ünlü Temu'nun Türkiye'de satışlarını durdurmasının ardından bir markadan daha aynı kararı geldi. Toplam 160 ülkede faaliyet gösteren Çinli e-ticaret şirketi Shein, Türkiye'deki satışlarını askıya aldı.
Peki Shein, Türkiye'de tekrar faaliyete geçecek mi?
Shein, Türkiye'deki satışlarını geçici olarak durdurdu.
