Microsoft, FBI Talebi Doğrultusunda Kullanıcı Verilerini Hükümetle Paylaştı

Teknoloji şirketleri geçmişte şifreleme anahtarlarının yetkililerle paylaşılmasına çoğunlukla karşı durmuştu. Bu tutumun en bilinen örneklerinden biri, Apple’ın 2016’da San Bernardino saldırganlarından birine ait telefona erişim talebini reddetmesi olmuştu. FBI daha sonra üçüncü bir şirket aracılığıyla cihaza ulaşmış, dava ise düşürülmüştü.

Söz konusu süreçte Google ve Facebook başta olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketi Apple’a destek verirken, Microsoft da Apple CEO’su Tim Cook’un yaklaşımına sınırlı destek açıklamıştı.