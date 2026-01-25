onedio
Microsoft, FBI Talebi Doğrultusunda Kullanıcı Verilerini Hükümetle Paylaştı

Hakan Karakoca
25.01.2026 - 22:44

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun, Guam’da uygulanan COVID-19 işsizlik yardımı programına yönelik olası bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında geçen yıl Microsoft’tan şifreli verilere erişim anahtarları talep ettiği ve şirketin bu isteği yerine getirdiği ortaya çıktı.

Üç bilgisayara erişim sağlandı.

Forbes’ta yer alan habere göre FBI, mahkeme kararı kapsamında Microsoft’tan üç dizüstü bilgisayardaki şifreli verilere erişim sağlayacak anahtarları talep etti. Şirketin bu yasal talebe uyduğu bildirildi.

Diğer şirketler talepleri reddetmişti.

Teknoloji şirketleri geçmişte şifreleme anahtarlarının yetkililerle paylaşılmasına çoğunlukla karşı durmuştu. Bu tutumun en bilinen örneklerinden biri, Apple’ın 2016’da San Bernardino saldırganlarından birine ait telefona erişim talebini reddetmesi olmuştu. FBI daha sonra üçüncü bir şirket aracılığıyla cihaza ulaşmış, dava ise düşürülmüştü.

Söz konusu süreçte Google ve Facebook başta olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketi Apple’a destek verirken, Microsoft da Apple CEO’su Tim Cook’un yaklaşımına sınırlı destek açıklamıştı.

Microsoft kendisini savundu.

Microsoft’un hükümetin talebine itiraz etmediği ortaya çıktı. Şirket, Forbes’a yaptığı açıklamada, “geçerli bir yasal emir durumunda BitLocker kurtarma anahtarlarını sağladığını” doğruladı.

Microsoft Sözcüsü Charles Chamberlayne ise The Verge’e verdiği demeçte, şirket sunucularında saklanan anahtarların yasal zorunluluk halinde yetkililere teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

