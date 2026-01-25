Microsoft, FBI Talebi Doğrultusunda Kullanıcı Verilerini Hükümetle Paylaştı
ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun, Guam’da uygulanan COVID-19 işsizlik yardımı programına yönelik olası bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında geçen yıl Microsoft’tan şifreli verilere erişim anahtarları talep ettiği ve şirketin bu isteği yerine getirdiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç bilgisayara erişim sağlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diğer şirketler talepleri reddetmişti.
Microsoft kendisini savundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın