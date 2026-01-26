onedio
Filipinler’de Feribot Faciası: 359 Yolcu Taşıyan Feribot Battı

26.01.2026 - 07:37

Filipinler’in Mindanao bölgesinde içerisinde 350 yolcu bulunan feribot, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Deniz can pazarı yaşanırken, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısının artacağı belirtiliyor.

Filipinler’deki feribot faciası Pilas Adası açıklarından meydana geldi.

Filipinler Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamada, 332 yolcu ve 27 mürettebat olmak üzere toplam 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu, ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 316 kişinin sudan çıkarıldığı, 43 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Kazanın teknik arıza sonucu meydana geldiği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 117 milyon nüfuslu bir takımada ülkesi olan Filipinler’de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları yaşanmıştı. 2023’te yine Zamboanga’dan Sulu vilayetine sefer yapan bir feribotta çıkan yangında 30’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

