Filipinler’de Feribot Faciası: 359 Yolcu Taşıyan Feribot Battı
Filipinler’in Mindanao bölgesinde içerisinde 350 yolcu bulunan feribot, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Deniz can pazarı yaşanırken, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısının artacağı belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filipinler’deki feribot faciası Pilas Adası açıklarından meydana geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın