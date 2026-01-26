onedio
Cezaevinden Çıkan Fatih Altaylı İlk YouTube Videosunu Paylaştı

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2026 - 08:04

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yaklaşık 6 aylık tutukluluk kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilmişti. Altaylı, tahliyesi sonrasında YouTube üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Kendisini ziyaret edenlere ve destekleyenlere teşekkür eden Fatih Altaylı, sağlık sorunları nedeniyle bazı operasyonlar geçireceğini söyledi. Altaylı, bilim programlarına da kısa sürede başlamak istediğini ifade etti.

YouTube’da en çok izlenen gazetecilerden olan Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

4 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Altaylı, yaklaşık 6 aydır tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Fatih Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra YouTube kanalından ilk paylaşımını yaptı.

Fatih Altaylı, kendisini gözaltına alan polislerin son derece kibar olduğunu söyledi.

Altaylı ayrıca tahliye olması için hükümete yakın avukat, temsilci kimse ile pazarlık yapmadığını da sözlerine ekledi.

Fatih Altaylı cezaevinde 83 kitap okumuş

63 yaşında olan Fatih Altaylı, cezaevindeki yaşamını da anlattı. Cezaevinde 192 günde 83 kitap okuduğunu söyleyen Altaylı, haftalık olarak harcadığı paranın ise 3 bin 500 lira olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı, cezaevinde yaşadıkları sonrasında ciddi sağlık sorunları olduğunu ve yakın zamanda bir dizi ameliyat geçireceğini söyledi. Altaylı ayrıca cezaevinde elini kırdığını söyledi.

Fatih Altaylı programlarına devam edecek mi?

Fatih Altaylı, takipçilerinin merak ettiği “programlar devam edecek mi?” sorusuna da cevap verdi. Gündem haberleri ile ilgili yaptığı programına devam etmeyeceğini söyleyen Altaylı, bu hafta İlber Ortaylı ve Celal Şengör ile program yapacağını söyledi. Altaylı, Teke Tek Bilim programına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Fatih Altaylı’nın YouTube’daki açıklamalarını izlemek için tıklayınız…

