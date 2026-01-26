Cezaevinden Çıkan Fatih Altaylı İlk YouTube Videosunu Paylaştı

63 yaşında olan Fatih Altaylı, cezaevindeki yaşamını da anlattı. Cezaevinde 192 günde 83 kitap okuduğunu söyleyen Altaylı, haftalık olarak harcadığı paranın ise 3 bin 500 lira olduğunu söyledi.

Fatih Altaylı, cezaevinde yaşadıkları sonrasında ciddi sağlık sorunları olduğunu ve yakın zamanda bir dizi ameliyat geçireceğini söyledi. Altaylı ayrıca cezaevinde elini kırdığını söyledi.