Cezaevinden Çıkan Fatih Altaylı İlk YouTube Videosunu Paylaştı
Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla yaklaşık 6 aylık tutukluluk kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilmişti. Altaylı, tahliyesi sonrasında YouTube üzerinden ilk paylaşımını yaptı. Kendisini ziyaret edenlere ve destekleyenlere teşekkür eden Fatih Altaylı, sağlık sorunları nedeniyle bazı operasyonlar geçireceğini söyledi. Altaylı, bilim programlarına da kısa sürede başlamak istediğini ifade etti.
YouTube’da en çok izlenen gazetecilerden olan Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Fatih Altaylı cezaevinde 83 kitap okumuş
Fatih Altaylı programlarına devam edecek mi?
