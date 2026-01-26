Emeklilere Ödenen Bayram İkramiyesinin Bu Yıl 5 Bin Liraya Yükseltilmesi Bekleniyor

Milyonlarca emekli, bayramlar öncesinde ödenen ikramiyelerle biraz olsun nefes almak istiyor. Beklentiler, 4 bin lira olan mevcut ikramiye tutarının yüzde 25 zam ile 5 bin liraya çıkması yönünde. Eğer düzenleme Meclis’ten geçerse, ikramiyeler iki bayramda toplam 10 bin lira ikramiye alacak.

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçiyor.

Bu sene bayram tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı: 20–24 Mart 2026

Kurban Bayramı: 27–30 Mayıs 2026

Artış için yasal düzenleme gerekiyor. AK Parti’nin kanun teklifinin Meclis’ten geçmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla zamlı ikramiye yürürlüğe girecek.