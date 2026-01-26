Emeklilere Ödenen Bayram İkramiyesinin Bu Yıl 5 Bin Liraya Yükseltilmesi Bekleniyor
Türkiye’de bulunan 15 milyondan fazla emekli, emekli maaşlarına yapılan zamdan memnun olmadı. Özellikle en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması hayal kırıklığı yarattı. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenen bayram ikramiyeleri ile nefes almak istiyor. 4 bin lira olan ikramiyelerin bu yıl yüzde 25 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesinin, 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor.
Türkiye’deki 18 milyon emekli vatandaş, yüksek enflasyona rağmen düşük kalan maaşları nedeniyle zor günler geçiriyor.
Emekli bayram ikramiyelerinden kimler yararlanır?
