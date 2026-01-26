onedio
Emeklilere Ödenen Bayram İkramiyesinin Bu Yıl 5 Bin Liraya Yükseltilmesi Bekleniyor

Emeklilere Ödenen Bayram İkramiyesinin Bu Yıl 5 Bin Liraya Yükseltilmesi Bekleniyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2026 - 11:41

Türkiye’de bulunan 15 milyondan fazla emekli, emekli maaşlarına yapılan zamdan memnun olmadı. Özellikle en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması hayal kırıklığı yarattı. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenen bayram ikramiyeleri ile nefes almak istiyor. 4 bin lira olan ikramiyelerin bu yıl yüzde 25 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesinin, 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Türkiye’deki 18 milyon emekli vatandaş, yüksek enflasyona rağmen düşük kalan maaşları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Türkiye’deki 18 milyon emekli vatandaş, yüksek enflasyona rağmen düşük kalan maaşları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Milyonlarca emekli, bayramlar öncesinde ödenen ikramiyelerle biraz olsun nefes almak istiyor. Beklentiler, 4 bin lira olan mevcut ikramiye tutarının yüzde 25 zam ile 5 bin liraya çıkması yönünde. Eğer düzenleme Meclis’ten geçerse, ikramiyeler iki bayramda toplam 10 bin lira ikramiye alacak.

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçiyor.

Bu sene bayram tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı: 20–24 Mart 2026

Kurban Bayramı: 27–30 Mayıs 2026

Artış için yasal düzenleme gerekiyor. AK Parti’nin kanun teklifinin Meclis’ten geçmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla zamlı ikramiye yürürlüğe girecek.

Emekli bayram ikramiyelerinden kimler yararlanır?

Emekli bayram ikramiyelerinden kimler yararlanır?

SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
