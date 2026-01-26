Milyonlarca Kart Sahibi İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı Limitiniz Gece Yarısı Değişebilir!

Bankalar arasında rekabet kızıştı. Bankalar, müşteri kapmak için yüksek limit dağıtırken vatandaşın ödeme gücü aşıldı. Aşan limitler nedeniyle ekonomi yönetimi harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliğinin aksine özel bankaların pek çoğu müşteriyi harcamaya teşvik edip kredi kartı limitlerini 10 katına kadar yükseltebilir. Alım gücü zayıf olan vatandaşlar ise artırılan limitlerle borç batağına düştü. Piyasadaki dengeler bozulurken milyonlarca kart sahibi için yeni döneme geçiş yapılacağı iddia edildi.