onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Milyonlarca Kart Sahibi İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı Limitiniz Gece Yarısı Değişebilir!

Milyonlarca Kart Sahibi İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı Limitiniz Gece Yarısı Değişebilir!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.01.2026 - 16:25

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında geçen günlerde toplandı. Zirveden milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren karar çıktı. Kart sahiplerini yeni dönem bekliyor. Mevzuata aykırı şekilde artırılan kredi kartı limitleri için düğmeye basılacak. İddialara göre kredi kartı limitlerinin düşürülmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca kart sahibi için yeni dönem.

Milyonlarca kart sahibi için yeni dönem.

Bankalar arasında rekabet kızıştı. Bankalar, müşteri kapmak için yüksek limit dağıtırken vatandaşın ödeme gücü aşıldı. Aşan limitler nedeniyle ekonomi yönetimi harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliğinin aksine özel bankaların pek çoğu müşteriyi harcamaya teşvik edip kredi kartı limitlerini 10 katına kadar yükseltebilir. Alım gücü zayıf olan vatandaşlar ise artırılan limitlerle borç batağına düştü. Piyasadaki dengeler bozulurken milyonlarca kart sahibi için yeni döneme geçiş yapılacağı iddia edildi.

Kredi kartı limiti düşürülecek.

Kredi kartı limiti düşürülecek.

Geçen günlerde Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan toplantıda sektör temsilcilerine ‘mevzuata dönün’ uyarısı yapıldı. BDDK’nın para cezasıyla karşılaşmak istemeyen bankaların şişirilen limitlere karşı düğmeye basması bekleniyor. 

Yeni dönemden standart limitlere sahip olan veya limiti gelirinin maksimum 4 katı olan müşterileri etkilenmeyecek. Gelirinin 5-10 katı kadar limitli olan müşteriler için düzenleme gelecek. İddiaya göre yüksek limitler normal seviyeye indirilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın