Milyonlarca Kart Sahibi İçin Yeni Dönem: Kredi Kartı Limitiniz Gece Yarısı Değişebilir!
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında geçen günlerde toplandı. Zirveden milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren karar çıktı. Kart sahiplerini yeni dönem bekliyor. Mevzuata aykırı şekilde artırılan kredi kartı limitleri için düğmeye basılacak. İddialara göre kredi kartı limitlerinin düşürülmesi bekleniyor.
Milyonlarca kart sahibi için yeni dönem.
Kredi kartı limiti düşürülecek.
