Popüler Seyahat Sitelerine Dava Şoku! TÜRSAB'ın Erişim Engeli İstediği 10 Ünlü Site

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye’de faaliyet göstermesine rağmen herhangi bir şirket kuruluşu bulunmayan, vergi mükellefiyeti tesis etmeyen, idari denetim ve yaptırımlara tabi olmayan seyahat sitelerine dava açtı. TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“TÜRSAB, turizm sektöründe kayıt dışı faaliyet göstererek haksız rekabete yol açan yapılara karşı yürüttüğü kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Türkiye’de faaliyet göstermesine rağmen herhangi bir şirket kuruluşu bulunmayan, vergi mükellefiyeti tesis etmeyen, idari denetim ve yaptırımlara tabi olmayan ve 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında yalnızca TÜRSAB üyesi seyahat acentalarına tanınan satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerini hukuka aykırı şekilde sunan seyahat portallarına yönelik olarak, erişim engeli getirilmesi talebiyle hukuki süreç başlatılmıştır.

Söz konusu portallar; denetimsiz ve kuralsız biçimde faaliyet göstererek hem sektörün yasal aktörleri olan seyahat acentalarını hem de tüketicileri mağdur etmekte, tüketiciler açısından ise herhangi bir hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır. Bu durum, turizm ekonomisinde adil rekabet ortamını bozmakta ve kayıt dışılığı derinleştirmektedir.”