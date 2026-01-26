Popüler Seyahat Sitelerine Dava Şoku! TÜRSAB'ın Erişim Engeli İstediği 10 Ünlü Site
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye’de kayıt dışı olarak turizm alanında satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon faaliyeti gösteren sitelere dava açtı. Aralarında Airbnb’nin de bulunduğu 10 yurt dışı merkezli internet sitesine erişim engeli istendi.
Popüler seyahat sitelerine dava açıldı.
TÜRSAB'ın erişim engeli istediği 10 ünlü site!
