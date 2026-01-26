onedio
Popüler Seyahat Sitelerine Dava Şoku! TÜRSAB'ın Erişim Engeli İstediği 10 Ünlü Site

Popüler Seyahat Sitelerine Dava Şoku! TÜRSAB'ın Erişim Engeli İstediği 10 Ünlü Site

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.01.2026 - 22:55

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye’de kayıt dışı olarak turizm alanında satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon faaliyeti gösteren sitelere dava açtı. Aralarında Airbnb’nin de bulunduğu 10 yurt dışı merkezli internet sitesine erişim engeli istendi.

Popüler seyahat sitelerine dava açıldı.

Popüler seyahat sitelerine dava açıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye’de faaliyet göstermesine rağmen herhangi bir şirket kuruluşu bulunmayan, vergi mükellefiyeti tesis etmeyen, idari denetim ve yaptırımlara tabi olmayan seyahat sitelerine dava açtı. TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“TÜRSAB, turizm sektöründe kayıt dışı faaliyet göstererek haksız rekabete yol açan yapılara karşı yürüttüğü kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Türkiye’de faaliyet göstermesine rağmen herhangi bir şirket kuruluşu bulunmayan, vergi mükellefiyeti tesis etmeyen, idari denetim ve yaptırımlara tabi olmayan ve 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında yalnızca TÜRSAB üyesi seyahat acentalarına tanınan satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerini hukuka aykırı şekilde sunan seyahat portallarına yönelik olarak, erişim engeli getirilmesi talebiyle hukuki süreç başlatılmıştır.

Söz konusu portallar; denetimsiz ve kuralsız biçimde faaliyet göstererek hem sektörün yasal aktörleri olan seyahat acentalarını hem de tüketicileri mağdur etmekte, tüketiciler açısından ise herhangi bir hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır. Bu durum, turizm ekonomisinde adil rekabet ortamını bozmakta ve kayıt dışılığı derinleştirmektedir.”

TÜRSAB'ın erişim engeli istediği 10 ünlü site!

TÜRSAB'ın erişim engeli istediği 10 ünlü site!

TÜRSAB tarafından erişim engeli talep edilen siteler şöyle:

  • Airbnb

  • Expedia

  • Hotels.com

  • Trip.com

  • Agoda

  • GetYourGuide

  • Viator

  • Isango

  • ToursByLocals

  • Musement

Öte yandan TÜRSAB daha önce Booking.com'a karşı dava açmış ve şirketin Türkiye içine yönelik faaliyetleri durdurulmuştu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
