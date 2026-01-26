onedio
İlk Ev İçin Kredi Kolaylığı Geliyor: Düşük Faizli Konut Kredisi Yolda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.01.2026 - 20:31

Kredili Mevduat Hesapları (KMH) rekor kırdı. Ekonomi yönetimi bu rekoru dizginlemek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre ilk ev alacaklar için kredi kolaylığı geliyor. Düşük faizli ve yüksek limitli konut kredisi ise yolda.

İlk ev için kredi kolaylığı geliyor.

Kredili Mevduat Hesabı'ndaki (KMH) hızlı artış ekonomi yönetiminin dikkatini çekti. Yönetim, bu hızlı artışı frenlemek için bir takım adım atma hazırlığı yapıyor. Mevcut hesapları etkilemeyecek olan yeni düzenlemeyle ilk defa hesap açacakların gelirine bakılması planlanıyor. Kredili Mevduat Hesap limitinin aylık gelirin 3 katını aşmaması bekleniyor. İlk ev alanlara kredi kolaylığı da sağlanacak. İddialara göre 2 milyon TL’nin üzerinde kredi alamayanlar için limitlerde artışa gidileceği tahmin ediliyor.

Düşük faizli konut kredisi yolda.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde alanı genişletecek. Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak düzenlemeye göre, konut erişimi için kredi kullanımı esnekleştirilecek. Faiz oranı yüzde 1.20 olacak ve 2 milyon TL üzerinde kredi alamayanlar için limit artışı olacak.

Kamu bankalarının başlatacağı bu kampanya ile düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme imkanı sunulacak. Kampanyadan ilk kez ev alanlar faydalanacak.

