İlk Ev İçin Kredi Kolaylığı Geliyor: Düşük Faizli Konut Kredisi Yolda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde alanı genişletecek. Dar gelirli vatandaşlar için yapılacak düzenlemeye göre, konut erişimi için kredi kullanımı esnekleştirilecek. Faiz oranı yüzde 1.20 olacak ve 2 milyon TL üzerinde kredi alamayanlar için limit artışı olacak.

Kamu bankalarının başlatacağı bu kampanya ile düşük faiz oranı ve uygun taksitlerle ödeme imkanı sunulacak. Kampanyadan ilk kez ev alanlar faydalanacak.