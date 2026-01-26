onedio
iPhone’da Herkesin Bilmediği Özellik: Bebek Ağlamasını, Kapı Zilini, Öksürüğü Bildirim Gönderiyor

iPhone’da Herkesin Bilmediği Özellik: Bebek Ağlamasını, Kapı Zilini, Öksürüğü Bildirim Gönderiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.01.2026 - 19:36

iPhone bilinmeyen pek çok özellikle dolu. Kapı zilini, bebek ağlamasını, duman alarmını hatta öksürüğü bile algılayıp telefonunuza bildirim gönderebileceğini biliyor muydunuz? Instagram'da 'momandmymini' isimli kullanıcı iPhone'un herkesin bilmediği 'Ses Tanıma' özelliğini anlattı. İşte detaylar...

Buradan izleyebilirsiniz:

iPhone 'Ses Tanıma' özelliği nasıl açılır, ne işe yarar?

iPhone 'Ses Tanıma' özelliği nasıl açılır, ne işe yarar?

‘momandmymini’ isimli kullanıcı videoda şu ifadeleri kullandı:

'Bunu daha önce neden bilmiyorum diye üzüldüm. iPhone’un bebek ağlamasını, duman alarmını, kapı zilini bile algılayıp size bildirim göndereceğini biliyor muydunuz? Örneğin mutfaktayım içeride bebeğim ağlıyor, hemen algılayıp telefonuma ve saatime bildirim gönderiyor.'

Ses Tanıma özelliğini açmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses Tanıma > Ses Tanıma seçeceğini aktif edin > ‘Sesler’ seçeneğinden bildirim gelmesini istediğiniz sesleri seçin.

