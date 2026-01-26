iPhone’da Herkesin Bilmediği Özellik: Bebek Ağlamasını, Kapı Zilini, Öksürüğü Bildirim Gönderiyor

iPhone bilinmeyen pek çok özellikle dolu. Kapı zilini, bebek ağlamasını, duman alarmını hatta öksürüğü bile algılayıp telefonunuza bildirim gönderebileceğini biliyor muydunuz? Instagram'da 'momandmymini' isimli kullanıcı iPhone'un herkesin bilmediği 'Ses Tanıma' özelliğini anlattı. İşte detaylar...

