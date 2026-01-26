onedio
NASA Son 30 Yılın En Yoğun Kar Yağışını Gören Kamçatka’nın Uzaydan Görüntüsünü Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.01.2026 - 17:33

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası, son 30 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kaldı. Kar kalınlığı apartman boylarına ulaştı. Kar nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Bölgede acil durum ilan edilirken, NASA Kamçatka'daki karın uzaydan görünüşünü paylaştı.

Kaynak

Kamçatka'da son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki son durum görüntülendi. Bölgedeki durum, cadde ve sokaklardan yansıyan görüntülerle gözler önüne serildi. Karla kaplanan yollar ve yerleşim alanlarında ulaşımın zorlaştığı, buna rağmen hayatın devam ettiği görüldü.

Kamçatka'dan kar görüntüleri. NASA, bölgenin uzaydan görüntüsünü paylaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Aqua uydusunun Modis aracıyla 17 Ocak'ta Kamçatka'nın görüntüsünü çekti.

NASA, paylaştığı görüntüye dair şu sözleri kullandı:

“17 Ocak 2026'da elde edilen bu görüntü, yarımadanın engebeli arazisini kaplayan taze karı gösteriyor. Dünyanın en volkanik aktif bölgelerinden biri olan yarımadada, karla kaplı birkaç dairesel volkanik zirve görülebiliyor. 160 binden fazla insanın yaşadığı Kamçatka, tektonik, volkanik ve buzul faaliyetlerinin birleşimiyle oluşmuş derin ve korunaklı bir körfez olan Avacha Körfezi kıyısında yer almaktadır.”

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
