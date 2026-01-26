NASA Son 30 Yılın En Yoğun Kar Yağışını Gören Kamçatka’nın Uzaydan Görüntüsünü Paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Aqua uydusunun Modis aracıyla 17 Ocak'ta Kamçatka'nın görüntüsünü çekti.

NASA, paylaştığı görüntüye dair şu sözleri kullandı:

“17 Ocak 2026'da elde edilen bu görüntü, yarımadanın engebeli arazisini kaplayan taze karı gösteriyor. Dünyanın en volkanik aktif bölgelerinden biri olan yarımadada, karla kaplı birkaç dairesel volkanik zirve görülebiliyor. 160 binden fazla insanın yaşadığı Kamçatka, tektonik, volkanik ve buzul faaliyetlerinin birleşimiyle oluşmuş derin ve korunaklı bir körfez olan Avacha Körfezi kıyısında yer almaktadır.”