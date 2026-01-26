onedio
Doç. Dr. Muhammed Keskin "Kulak İçi Kulaklıklar Zararlı mı?" Sorusunu Yanıtladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.01.2026 - 16:05

Günlük hayatımızda pek çok elektronik eşya kullanıyoruz. Tost makinesinden tutun da saç kurutma makinesine, kulaklıklardan mikrodalgalara her tarafımız elektronik eşyalarla çevrili. Haliyle bu elektronik eşyaların ne kadar sağlıklı olduğu da merak konusu oluyor. 

Sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan Doç.Dr. Muhammed Keskin 'kulak içi kulaklıklar zararlı mı?' sorusunu yanıtladığı bir video yayınladı.

Kaynak: Instagramkardiyobey

"Telefon, daha ciddi bir elektromanyetik dalga kaynağı"

'Elektromanyetik dalgalar hayatımızın her yerinde; ütüden saç kurutma makinesine, telefondan kulaklığa kadar... Ancak asıl odaklanmamız gereken nokta 'maruziyet miktarı'. diyen Keskin, 'Önemli olan cihazla aranıza mesafe koyabilmek' açıklamasında bulunuyor. Özetle kulak içi kulaklıklarda da elektromanyetik dalgalar bulunuyor ancak cep telefonlarımızda bu dalgalar daha fazla bulunuyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
