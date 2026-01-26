Doç. Dr. Muhammed Keskin "Kulak İçi Kulaklıklar Zararlı mı?" Sorusunu Yanıtladı

Günlük hayatımızda pek çok elektronik eşya kullanıyoruz. Tost makinesinden tutun da saç kurutma makinesine, kulaklıklardan mikrodalgalara her tarafımız elektronik eşyalarla çevrili. Haliyle bu elektronik eşyaların ne kadar sağlıklı olduğu da merak konusu oluyor.

Sosyal medyada bilgilendirici videolar paylaşan Doç.Dr. Muhammed Keskin 'kulak içi kulaklıklar zararlı mı?' sorusunu yanıtladığı bir video yayınladı.

Kaynak: Instagram / kardiyobey