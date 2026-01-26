Meteoroloji Bu Hafta Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta kar yağacak kentleri açıkladı. 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında kar yağışının ne zaman yağacağı ve hangi kentlerde beklendiği belli oldu. Meteoroloji'nin haritasına göre, 2 Şubat'a kadar ülke geneli sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. Ancak pek çok kentte ise kar yağışı görülecek.