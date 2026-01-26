onedio
Meteoroloji Bu Hafta Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

Dilara Şimşek
26.01.2026 - 18:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta kar yağacak kentleri açıkladı. 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında kar yağışının ne zaman yağacağı ve hangi kentlerde beklendiği belli oldu. Meteoroloji'nin haritasına göre, 2 Şubat'a kadar ülke geneli sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. Ancak pek çok kentte ise kar yağışı görülecek.

Meteoroloji açıkladı: 27 Ocak 2 Şubat hava durumu belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ocak-2 Şubat hava tahmin haritasını yayımladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada 'Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor' denildi. Hafta başından sonuna doğru yağışın cinsi yağmurdan kara dönerken, etki alanı da batıya doğru genişliyor.

Kar ne zaman yağacak? Kar yağacak kentler açıklandı.

28 Ocak Çarşamba-29 Ocak Perşembe:

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Erzincan, Sivas, Kayseri, Yozgat.

30 Ocak Cuma-31 Ocak Cumartesi:

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bayburt, Gümüşhane.

1 Şubat Pazar-2 Şubat Pazartesi:

Kar yağışı ülkenin neredeyse tamamında etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Marmara genelinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Çankırı, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa (yüksekleri), Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Bolu, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Amasya, Çorum, Artvin. (Kıyı şeridinde; Samsun, Trabzon, Rize.

