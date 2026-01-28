onedio
Altın Yükseldi mi? 28 Ocak Çarşamba Altının Yeni Fiyatları!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.01.2026 - 07:47

Altın fiyatları belli oldu. Altın yatırımcısı ve altın almak isteyen vatandaşlar yeni günde 'Altın ne kadar? Altın kaç TL? Altın yükseldi mi?' sorularının yanıtını arıyor. 2026 yılının ilk günlerinden bu yana rekor kıran altında son durum araştırılıyor. Altın, 28 Ocak Çarşamba gününe yükselişle başladı. İşte altın fiyatları...

28 Ocak altın fiyatları: Altın ne kadar?

'Altın bugün ne kadar?' sorusunun yanıtı belli oldu. 28 Ocak 2026 altın fiyatları açıklandı. Altın yükseldi mi? İşte yanıtı:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7.311 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12.281 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 24.565 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48.975 TL

Ons Altın fiyatı

Ons altın 5.234 dolar

Altın yükseldi mi?

Altın 28 Ocak 2026 tarihine yükselişle başladı. Ons altın ilk kez 5 bin 200 dolar sınırını aştı.

Altın yükselecek mi? Fed faiz kararı ne zaman 2026?

ABD Merkez Bankası (FED) 2026 yılının ilk faiz kararını açıklayacak. Küresel piyasaların gözü FED’in faiz kararında. FED tarafından alınacak kararın altın, dolar, borsayı etkilemesi bekleniyor. FED’in 28 Ocak 2026 Çarşamba, Türkiye saati ile (TSİ) faiz kararını 22.00’de duyurması bekleniyor.

