Türkiye’nin En Ucuz Kiralık Ev Ortalamasına Sahip Kenti Belli Oldu

Koronavirüs pandemisi ile birlikte hızla artan ev kiraları, özellikle dar gelirli vatandaşların kabusu oldu.

Show Ana Haber’in iddiasına göre, Türkiye’de yıllardır artış gösteren konut kiralarındaki artış durdu. Türkiye’de ortalama konut kirası 24 bin lira olarak açıklanırken, kiraların en az arttığı iller sırasıyla Kilis, Hakkari ve Bayburt oldu.

Kilis’te ortalama kiralar 9 bin 990 lira, Hakkari’de 11 bin 270 lira ve Bayburt’ta ortalama kira 13 bin lira oldu.

En düşük kira artış oranına sahip iller arasında Eskişehir, Konya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer alıyor.

Megakent İstanbul’da ise ortalama kira 33 bin lira olurken, başkent Ankara’da ise ortalama kiralar 29 bin lira oldu. İzmir’de ise ortalama kira bedeli 25 bin lira.