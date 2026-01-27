Türkiye’nin En Ucuz Kiralık Ev Ortalamasına Sahip Kenti Belli Oldu
Türkiye’de koronavirüs pandemisi ile birlikte artmaya başlayan ev kiraları, en önemli gider kalemi haline geldi. İstanbul’da ortalama kira bedeli 35 bin liraya kadar yükseldi. Show Ana Haber’de yer alan bilgilere göre, konut kiralarında artış uzun bir aradan sonra frene bastı. Türkiye genelinde ortalama konut kirası 24 bin lira olurken, en ucuz kira ortalamasına sahip kent 9 bin 990 lira ile Kilis oldu.
Türkiye’de son yıllarda milyonlarca kiracı ile ev sahibi, kiralar yüzünden mahkemelere taşındı, anlaşmazlık yaşadı.
