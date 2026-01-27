onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin En Ucuz Kiralık Ev Ortalamasına Sahip Kenti Belli Oldu

Türkiye’nin En Ucuz Kiralık Ev Ortalamasına Sahip Kenti Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2026 - 23:52

Türkiye’de koronavirüs pandemisi ile birlikte artmaya başlayan ev kiraları, en önemli gider kalemi haline geldi. İstanbul’da ortalama kira bedeli 35 bin liraya kadar yükseldi. Show Ana Haber’de yer alan bilgilere göre, konut kiralarında artış uzun bir aradan sonra frene bastı. Türkiye genelinde ortalama konut kirası 24 bin lira olurken, en ucuz kira ortalamasına sahip kent 9 bin 990 lira ile Kilis oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de son yıllarda milyonlarca kiracı ile ev sahibi, kiralar yüzünden mahkemelere taşındı, anlaşmazlık yaşadı.

Türkiye’de son yıllarda milyonlarca kiracı ile ev sahibi, kiralar yüzünden mahkemelere taşındı, anlaşmazlık yaşadı.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte hızla artan ev kiraları, özellikle dar gelirli vatandaşların kabusu oldu.

Show Ana Haber’in iddiasına göre, Türkiye’de yıllardır artış gösteren konut kiralarındaki artış durdu. Türkiye’de ortalama konut kirası 24 bin lira olarak açıklanırken, kiraların en az arttığı iller sırasıyla Kilis, Hakkari ve Bayburt oldu.

Kilis’te ortalama kiralar 9 bin 990 lira, Hakkari’de 11 bin 270 lira ve Bayburt’ta ortalama kira 13 bin lira oldu.

En düşük kira artış oranına sahip iller arasında Eskişehir, Konya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer alıyor.

Megakent İstanbul’da ise ortalama kira 33 bin lira olurken, başkent Ankara’da ise ortalama kiralar 29 bin lira oldu. İzmir’de ise ortalama kira bedeli 25 bin lira.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın