onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
1 Milyon TL’ye Kadar Krediler 60 Ay Vade ile Veriliyor: Bankalar Kredi Kampanyasını Başlattı

1 Milyon TL’ye Kadar Krediler 60 Ay Vade ile Veriliyor: Bankalar Kredi Kampanyasını Başlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 15:53

Kamu bankaları, esnaf ve KOBİ’leri desteklemek için 2026 yılıyla birlikte kredi kampanyalarını hızlandırdı. Paketler kapsamında 1 milyon TL’ye kadar krediler, 60 aya varan vadelerle sunuluyor. Faiz oranları cazip seviyelerde tutulurken, bankalar 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem imkanı da sağlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kamu bankaları 2026 yılıyla birlikte ticari kredi kampanyalarını hızlandırdı.

Kamu bankaları 2026 yılıyla birlikte ticari kredi kampanyalarını hızlandırdı.

Esnaf ve KOBİ’ler için başlatılan bu destek paketleri kapsamında 1 milyon TL’ye kadar krediler, 60 aya varan vadelerle sunuluyor. Faiz oranları yaklaşık %3,25 seviyelerinde seyrediyor ve bankalar 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem imkanı da tanıyor.

Örnek ödeme planına göre, 1 milyon TL kredi 60 ay vadede aylık yaklaşık 39.300 TL taksitlerle geri ödenebiliyor. Toplam geri ödeme, kredi tutarının yaklaşık iki katına ulaşıyor. Bu kredilerde teminat olarak ipotek, kefalet veya fatura gibi seçenekler bankalara göre değişiklik gösterebiliyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası’nın esnafa özel paketinde 1 milyon TL kredi 60 aya kadar vade ile veriliyor. Örnek ödeme planına göre:

  • 36 ay: Aylık ~48.605 TL — Toplam ~1.749.762 TL

  • 48 ay: Aylık ~42.577 TL — Toplam ~2.043.696 TL

  • 60 ay: Aylık ~39.314 TL — Toplam ~2.358.860 TL

Anapara ödemesiz 6 aylık dönem seçeneğiyle işletmeler için ek esneklik sağlanıyor.

Vakıfbank – TAM Esnaf Destek Kredisi

Vakıfbank – TAM Esnaf Destek Kredisi

  • Kredi tutarı: 1 milyon TL’ye kadar

  • Vade: 60 aya kadar

  • Ödeme erteleme: 1 yıla kadar geri ödemesiz dönem

  • Sabit veya değişken faizle kredi kullandırılıyor; ödeme planı faiz türüne göre değişiyor.

Halkbank

Halkbank

  • Kredi tutarı: İşletme sermayesi için 1 milyon TL’ye kadar, yatırım kredilerinde 2,5 milyon TL’ye kadar

  • Vade: 60 aya kadar

  • Kefalet veya ipotek teminatlı kullanım imkanı bulunuyor.

Tüm bu kredilerde teminat, vergi borcu durumu ve kredi notu onay sürecini etkileyen önemli faktörler arasında. Uzmanlar, uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredilerde toplam maliyetin ciddi olabileceğini hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın