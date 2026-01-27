1 Milyon TL’ye Kadar Krediler 60 Ay Vade ile Veriliyor: Bankalar Kredi Kampanyasını Başlattı
Kamu bankaları, esnaf ve KOBİ’leri desteklemek için 2026 yılıyla birlikte kredi kampanyalarını hızlandırdı. Paketler kapsamında 1 milyon TL’ye kadar krediler, 60 aya varan vadelerle sunuluyor. Faiz oranları cazip seviyelerde tutulurken, bankalar 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem imkanı da sağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamu bankaları 2026 yılıyla birlikte ticari kredi kampanyalarını hızlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ziraat Bankası
Vakıfbank – TAM Esnaf Destek Kredisi
Halkbank
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın