1 Milyon TL’ye Kadar Krediler 60 Ay Vade ile Veriliyor: Bankalar Kredi Kampanyasını Başlattı

Esnaf ve KOBİ’ler için başlatılan bu destek paketleri kapsamında 1 milyon TL’ye kadar krediler, 60 aya varan vadelerle sunuluyor. Faiz oranları yaklaşık %3,25 seviyelerinde seyrediyor ve bankalar 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem imkanı da tanıyor.

Örnek ödeme planına göre, 1 milyon TL kredi 60 ay vadede aylık yaklaşık 39.300 TL taksitlerle geri ödenebiliyor. Toplam geri ödeme, kredi tutarının yaklaşık iki katına ulaşıyor. Bu kredilerde teminat olarak ipotek, kefalet veya fatura gibi seçenekler bankalara göre değişiklik gösterebiliyor.