Mevduat Faizlerinde Son Durum: 1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 14:24

Tasarruf etmek isteyen vatandaşlar sıklıkla mevduat faizlerine yöneliyor. Özellikle yeni yılda bankaların uyguladığı mevduat faizleri merak konusu oldu. Peki yeni oranlarla 1 milyon TL'nin getirisi ne oluyor? Hangi bankanın faizi daha yüksek?

İşte 1 milyon TL'nin farklı bankalara göre 32 günlük getirisi

Not: Buradaki rakamlar, mevduat karşılaştırma sitelerinden alınmıştır. Bankaların uyguladığı farklı tarifeler olabilir. Bu nedenle aynı faiz oranında farklı kazançlar görülebilir. Detaylı bilgileri bankaların resmi sitelerinden almanızı tavsiye ederiz.

Ocak 2025 Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birçok kişi, tasarruf yapma, faiz geliri elde etme ve yatırım yapma amacıyla vadeli mevduat hesaplarına yönelmekte. Vadeli mevduat hesapları, belirlenen vade süresi boyunca yatırılan paranın faiz getirisi sağlamasını mümkün kılıyor. Ancak, bankaların vade sürelerine göre uyguladıkları faiz oranları farklılık gösterebiliyor ve bu durum, kazançların da değişken olmasına neden oluyor.

Vadenizin sona erdiği zaman, hem yatırdığınız anapara hem de elde ettiğiniz faiz geliri size iade ediliyor. Mevcut bankanızda ya da farklı bir bankada vadeli mevduat hesabı açabilir ve bu hesapların sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz. Bu hesaplar, finansal hedeflerinize ulaşmanızda önemli bir rol oynayabilir. İyi bir finansal planlama ile vadeli mevduat hesapları, birikimlerinizi değerlendirmenin ve ek gelir elde etmenin etkili bir yolu olabilir.

1 Milyon TL'nin Aylık Getirisi Ne Kadar?
  • Akbank 

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL 

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL

  • Garanti 

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

  • Ziraat

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.101,37 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

  • İşbankası

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26.761,64 TL

Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

  • Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208,22 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL

Yüzde 43 ve Üzeri Faiz Veren Bankalar
  • TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL

  • HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 31.947,26 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.947,26 TL

  • YapıKredi 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 27.785,55 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL

*Söz konusu veriler, 27 Ocak tarihinde alınmıştır. Detaylı bilgi ve güncel fiyatlar için bankaların resmi kanallarını ziyaret ediniz.

