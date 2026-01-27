Türkiye’nin En Büyük Tekstil Şirketlerinden Biri Satılığa Çıkarıldı: İşte İstenen Rakam
FETÖ iltisakı nedeniyle TMSF’nin el koyduğu, Türkiye’nin en büyük tekstil şirketleri arasında yer alan Boyteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Boyteks Tekstil) satışa çıkarıldı. Boyteks Tekstil için istenen bedel ise 14 milyar 300 milyon lira.
Boyteks Tekstil’e, FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kayyum atanmış ve şirket TMSF’ye devredilmişti.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
