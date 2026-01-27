Beştepe’de Resmi Törenle Karşılanan Nijerya Cumhurbaşkanının Zor Anları

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Türkiye ziyareti kapsamında Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, yürüyen merdivende dengesini kaybederek yere düştü.
73 yaşındaki Bola Ahmed Tinubu’nun düşüşüne korumaları engel olamadı.
