Beştepe’de Resmi Törenle Karşılanan Nijerya Cumhurbaşkanının Zor Anları

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2026 - 18:41

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Türkiye ziyareti kapsamında Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, yürüyen merdivende dengesini kaybederek yere düştü.

73 yaşındaki Bola Ahmed Tinubu’nun düşüşüne korumaları engel olamadı.

73 yaşındaki Bola Ahmed Tinubu’nun düşüşüne korumaları engel olamadı.

Karşılama sırasında askerî selamlayan Tinubu, bakanların olduğu bölüme gelirken dengesini kaybetti.

Konuk Cumhurbaşkanı’nın yere düşmesine korumaları da engel olamadı.

Heyetlerin takdimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk mevkidaşının koluna girdi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
