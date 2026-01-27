Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul’da Kar Yağacak Tarihi Açıkladı
Türkiye’de bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkili olurken, yurdun geri kalan bölümlerinde ise aralıklarla yağmur yağışı oldu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve pazar günü Trakya ile Karadeniz’de etkili olacak kar yağışının 2 Şubat Perşembe günü İstanbul dahil Marmara Bölgesi’ne yayılacağını ifade etti.
İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi günü özellikle kuzey ilçelerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti.
