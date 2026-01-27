onedio
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul’da Kar Yağacak Tarihi Açıkladı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.01.2026 - 17:29

Türkiye’de bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı etkili olurken, yurdun geri kalan bölümlerinde ise aralıklarla yağmur yağışı oldu. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve pazar günü Trakya ile Karadeniz’de etkili olacak kar yağışının 2 Şubat Perşembe günü İstanbul dahil Marmara Bölgesi’ne yayılacağını ifade etti.

İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi günü özellikle kuzey ilçelerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmişti.

İstanbul genelinde uzmanların açıkladığı kar yağışı olmamıştı. Türkiye’nin yeni bir kar yağışlı sistemin etkisi altına gireceği açıklandı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in X’te yaptığı paylaşıma göre, hafta sonu kuzeyden gelecek sistemle birlikte hava sıcaklıkları hızla düşecek.

Pazar günü Trakya ile Karadeniz’de kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Yağışlı sistem, 2 Şubat Pazartesi günü ise İstanbul dâhil Marmara Bölgesi’ne yayılacak.

Orhan Şen'in paylaşımı 👇

twitter.com

'Tekrar Kar geliyor

1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini dürdürecek.

Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya ve Karadeniz Bölgesi iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi istanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir.'

