Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen İstanbul’da Kar Yağacak Tarihi Açıkladı

'Tekrar Kar geliyor

1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini dürdürecek.

Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya ve Karadeniz Bölgesi iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi istanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir.'