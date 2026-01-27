onedio
ABD'deki Tarihi Kış Felaketinde Can Kaybı 30'a Yükseldi

ABD'deki Tarihi Kış Felaketinde Can Kaybı 30'a Yükseldi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 10:22

ABD, tarihinde görmediği bir felaketi yaşıyor. Kar fırtınası ve soğuk hava, ABD'yi etkisi altına aldı. Soğuklar nedeniyle en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Beyaz örtüyle kaplanan New York'ta kartpostallık görüntüler oluşsa da 550 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı da aktarılıyor.

ABD'yi etkisi altına kalan kar fırtınası hayatı felç etti.

ABD'yi etkisi altına kalan kar fırtınası hayatı felç etti.

ABD'de 'tarihi' olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.

Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası 'ısınma merkezleri' kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.

30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, trafik kazaları, kar temizleme araçlarıyla yaşanan kazalar ve aşırı soğuğa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini belirterek, ülkenin üçte ikisinde etkili olan soğuk hava dalgasının gelecek günlerde de süreceğini bildirdi.

Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre, 554 binden fazla kişinin elektriği kesildi. Uçuş takip verilerine göre ise ülke genelinde 12 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile 'tehlikeli seyahat ve altyapı etkilerinin' birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyarmıştı.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
