ABD'deki Tarihi Kış Felaketinde Can Kaybı 30'a Yükseldi

ABD'de 'tarihi' olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Pensilvanya'nın kuzeyinde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığını, hissedilen sıcaklığın ise eksi 31 dereceye kadar düştüğünü duyurdu.

Mississippi eyaletinde, 1994'ten bu yana yaşanan en şiddetli kar fırtınası sonrası 'ısınma merkezleri' kuruldu. Eyalet genelinde evler, iş yerleri ve yollar zarar gördü.