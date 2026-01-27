ABD'deki Tarihi Kış Felaketinde Can Kaybı 30'a Yükseldi
ABD, tarihinde görmediği bir felaketi yaşıyor. Kar fırtınası ve soğuk hava, ABD'yi etkisi altına aldı. Soğuklar nedeniyle en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Beyaz örtüyle kaplanan New York'ta kartpostallık görüntüler oluşsa da 550 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı da aktarılıyor.
ABD'yi etkisi altına kalan kar fırtınası hayatı felç etti.
30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
