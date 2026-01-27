onedio
14 Şehrin Adı Geçiyor: İstanbul'dan Anadolu'ya Büyük Göç Planlanıyor İddiası!

14 Şehrin Adı Geçiyor: İstanbul'dan Anadolu'ya Büyük Göç Planlanıyor İddiası!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 09:23

Megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, ülkemizin nüfusunun çoğuna ev sahipliği yapıyor. Fakat olası bir deprem de her fırsatta kendini hatırlatıyor. Bu nedenle İstanbul'dan büyük bir göç planlandığı iddia ediliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Marmara bölgesindeki aşırı yoğunlaşmanın azaltılması ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımı sağlamak amacıyla harekete geçildi. 

Bu bağlamda 14 şehrin belirlendiği iddia ediliyor.

İstanbul'dan göç mü planlanıyor?

İstanbul'dan göç mü planlanıyor?

Türkiye Gazetesi'nin iddiasına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Marmara bölgesindeki aşırı yoğunlaşmanın azaltılması, muhtemel bir depreme karşı tedbir alınması ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımı sağlamak maksadıyla İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak.

İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan 77 OSB’nin yanı sıra büyük sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı açısından kritik görülen altyapıların, depremlere karşı risk durumlarının tespit edilmesine yönelik bir çalışma başlatıldığı söyleniyor. Ortaya çıkacak veriler ışığında, sanayi bölgeleri planlamasında yer seçimi açısından dikkate alınması gereken hususları içeren bir rehber hazırlanması bekleniyor. Bu çalışmanın Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütüleceği söyleniyor.

Peki hangi illere göç edilecek?

Peki hangi illere göç edilecek?

Belirlenen illerin Kastamonu, Samsun, Ankara, Amasya, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Konya, Niğde, Karaman, Mersin olduğu iddia ediliyor. 

Göç edilecek şehirler belirlenirken deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan şehirlerin seçildiği söyleniyor. Bunun nedeni ise fay hattı üstünde kurulu olan Bursa'nın Türkiye'nin en çok OSB bulunan ili olması.

En büyük sanayi kuruluşlarının 79'u da birinci deprem bölgesinde yer alan Kocaeli'de bulunuyor. OSB sayısında Bursa'dan sonra gelen Tekirdağ da ikinci derece deprem riski taşıyor. Yeni göç planıyla hem nüfusun orantılı bir şekilde dağıtılacağı hem de sanayinin güvence altına alınacağı belirtiliyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
