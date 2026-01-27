onedio
Nipah Virüsü Alarmı: Nipah Virüsü Nedir, Nasıl Bulaşır?

Dilara Bağcı Peker
27.01.2026 - 08:05

Son yıllarda peş peşe farklı virüs türleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 2020 yılında başlayan Covid-19 salgınının ardından bu kez Nipah virüsü gündemimize geldi. Hindistan'da tespit edilen Nipah virüsü bölgeyi alarm durumuna geçirdi. Nepal, Tayland, Tayvan, Hong Kong Hindistan'dan gelen yolculara sağlık kontrolleri yapılıyor. 

Peki Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır? Nipah virüsü belirtileri neler?

Hindistan'da Nipah virüsü tespit edildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Batı Bengal'e bağlı Barasat'ta 2 kişinin Nipah virüsü taşıdığından şüphelenildi. Batı Bengal Eyalet Başkanı Nandini Chakravorty, yaptığı açıklamada, aynı hastanede çalışan 2 kişinin, Nipah virüsü kaptıkları şüphesiyle hastanede tedavi altına alındıklarını açıkladı. Yetkililer, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlı şekilde tedavi gördüklerini ifade etti.

Nipah virüsü nedeniyle; Nepal, Tayland, Tayvan, Hong Kong Hindistan'dan gelen yolculara sağlık kontrolleri yapmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da yeniden ortaya çıkan ve tedavisi olmayan Nipah virüsü için acil araştırma çağrısında bulundu. Ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan virüs nedeniyle karantina önlemleri artırıldı.

Nipah Virüsü Nedir?

Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara, insanlardan da insanlara bulaşabilen, ölümcül bir virüs türüdür. Nipah, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve henüz bir aşı ya da ilacı yoktur.

Bugüne kadar Nipah virüsüyle enfekte kişilerin yaklaşık %40-75'inin hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Hayvanlar arasında da yayılabilen virüs nedeniyle peş peşe hayvan ölümleri yaşanabilir. 

Nipah virüsü, henüz yalnızca Hindistan'da tespit edildi.

Nipah Virüsü Nasıl Bulaşır, Belirtileri Neler?

Nipah virüsü, doğrudan enfekte hayvanlardan veya onların kontamine dokuları ile temas yoluyla insanlara bulaşabilir. İnsandan insana bulaşan Nipah virüsü, kolayca yayılabilir. Geçmiş yıllarda enfekte hastaların aile üyelerine ve bakıcılarına doğrudan temas yoluyla bulaştığı vakalar vardır. 

Nipah virüsü bulaş konusunda Covid-19 ile benzerlik gösterir.

Nipah Virüsü Belirtileri Neler?

  • Ateş

  • Baş ve Boğaz Ağrısı

  • Kusma

  • Akut solunum yolu enfeksiyonları 

  • Baş Dönmesi

  • Halsizlik

  • Bilinç Değişikliği

