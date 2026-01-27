Bir Avrupa Ülkesinde Daha 15 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasaklanıyor

'15 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak: Bilim insanlarının tavsiyesi de, Fransızların çoğunluğunun talep ettiği de bu.

Hükümetle yapılan verimli çalışmaların ardından, Ulusal Meclis nihayet onay verdi.

Bu çok önemli bir adım.

Şimdi bu yapıcı çalışmayı sürdürmek Senato'nun görevidir.

Bu yasağın gelecek akademik yılın başından itibaren geçerli olmasını sağlamak için Hükümetten hızlandırılmış prosedürü devreye sokmasını istedim.

Çünkü çocuklarımızın beyinleri Ne Amerikan ne de Çin platformlarına satılık değil. Çünkü onların hayalleri algoritmalar tarafından dikte edilemez.

Çünkü biz kaygılı bir nesil değil, Fransa'ya, Cumhuriyete ve değerlerine inanan bir nesil istiyoruz.

2018'den beri platform düzenlemelerinde öncü olan Fransa, bu yola giren ilk Avrupa ülkesi olarak bugün de öncülüğünü sürdürüyor.

1 Eylül'e kadar çocuklarımız ve gençlerimiz nihayet koruma altına alınacak. Bunu sağlayacağım.'