Bir Avrupa Ülkesinde Daha 15 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasaklanıyor
Fransa, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Karar, Meclis'ten geçti. Kararın Şubat ayında Senato'ya gelmesi ve onaylanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Macron da sosyal medya yasağına destek verdiğini açıkladı.
Fransa'da 15 yaşın altına sosyal medya yasaklanıyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından bu karara destek verdiğini açıkladı;
