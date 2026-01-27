onedio
article/comments
article/share
Bir Avrupa Ülkesinde Daha 15 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasaklanıyor

Bir Avrupa Ülkesinde Daha 15 Yaşın Altına Sosyal Medya Yasaklanıyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 07:31

Fransa, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Karar,  Meclis'ten geçti. Kararın Şubat ayında Senato'ya gelmesi ve onaylanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Macron da sosyal medya yasağına destek verdiğini açıkladı.

Fransa'da 15 yaşın altına sosyal medya yasaklanıyor.

Fransa'da 15 yaşın altına sosyal medya yasaklanıyor.

Meclis, 15 yaş altına sosyal medya yasağı için kapsamlı bir yasa tasarısını görüştü. Tasarının Şubat ortasında Senato'ya gelmesi ve onaylanması bekleniyor. Onay sürecinin ardından önümüzdeki eğitim öğretim yılında yeni kuralların uygulanacağı düşünülüyor. 

Yeni karara göre, 15 yaş altı çocuklara ait olduğu tespit edilen hesaplar kapatılacak ve liselerde telefon kullanımı da yasaklanabilir.

Avustralya’da da 16 yaş altına sosyal medya yasağı 10 Aralık'ta yürürlüğe girmiş ve 

 4,7 milyondan fazla hesap kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından bu karara destek verdiğini açıkladı;

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından bu karara destek verdiğini açıkladı;
twitter.com

'15 yaş altı için sosyal medyayı yasaklamak: Bilim insanlarının tavsiyesi de, Fransızların çoğunluğunun talep ettiği de bu.

Hükümetle yapılan verimli çalışmaların ardından, Ulusal Meclis nihayet onay verdi.

Bu çok önemli bir adım.

Şimdi bu yapıcı çalışmayı sürdürmek Senato'nun görevidir.

Bu yasağın gelecek akademik yılın başından itibaren geçerli olmasını sağlamak için Hükümetten hızlandırılmış prosedürü devreye sokmasını istedim.

Çünkü çocuklarımızın beyinleri Ne Amerikan ne de Çin platformlarına satılık değil. Çünkü onların hayalleri algoritmalar tarafından dikte edilemez.

Çünkü biz kaygılı bir nesil değil, Fransa'ya, Cumhuriyete ve değerlerine inanan bir nesil istiyoruz.

2018'den beri platform düzenlemelerinde öncü olan Fransa, bu yola giren ilk Avrupa ülkesi olarak bugün de öncülüğünü sürdürüyor.

1 Eylül'e kadar çocuklarımız ve gençlerimiz nihayet koruma altına alınacak. Bunu sağlayacağım.'

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
