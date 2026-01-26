onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
BEDAŞ Kesinti Listesi: İstanbul'un 24 İlçesinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

BEDAŞ Kesinti Listesi: İstanbul'un 24 İlçesinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.01.2026 - 00:04

İstanbul Avrupa yakasında 27 Ocak 2026 Salı tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, internet sitesinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Listede 24 ilçe yer aldı. Hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

BEDAŞ, İstanbul Avrupa yakasında elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakları açıkladı. BEDAŞ'ın 27 Ocak Salı günü tarihli listesine göre İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi meydana gelecek. BEDAŞ, mahalle mahalle sokak sokak açıklayarak ne kadar süreli kesinti meydana geleceğini de paylaştı.

27 Ocak İstanbul elektrik kesintisi:

27 Ocak İstanbul elektrik kesintisi:

Arnavutköy

  • Dursunköy Mahallesi

  • Hadımköy Mahallesi: Abdülezelpaşa Sokak, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak, Gazi Paşa Sokak, Mevlana Sokak, Rukiye Sokak, Saime Sokak, Çöl Sokak.

  • İmrahor Mahallesi: Abdullah Gül Sokak, Acaralp Sokak, Akyazı Sokak, Altındağ Sokak, Asır Sokak, Aykız Sokak, Babür Sokak, Barbaros Sokak, Betülay Sokak, Cebrail Sokak, Dekor Sokak, Demre Sokak, Gökberk Sokak, Gökdoğan Sokak, Kabataş Sokak, Kınalıbağ Sokak, Mahya Sokak, Maraş Sokak, Melodi Sokak, Nazire Sokak, Patika Sokak, Sanayi Sokak, Sevban Mehmet Sokak, Tarık Sokak, Tersane Sokak, Tutumlu Sokak, Ulubay Sokak, Çankaya Sokak, Özgüven Sokak, Öztoprak Sokak, İzzet Sokak, Şefaatli Sokak, Şenyiğit Sokak, Şükriye Sokak.

  • Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi: Aknur Sokak, Alçiçek Sokak, Alibaba Sokak, Anıl Sokak, Anka Sokak, Arıcı Sokak, Arzu Sokak, Atasagun Sokak, Atayurt Sokak, Atılay Sokak, Ayyıldız Sokak, Başçavuş Sokak, Benek Sokak, Beyrek Sokak, Candemir Sokak, Celadet Sokak, Cengaver Sokak, Devran Sokak, Deyyan Sokak, Erdal Sokak, Eroğlu Sokak, Fatih Sokak, Festival Sokak, Göç Sokak, Gülaçan Sokak, Gürkan Sokak, Hamamözü Sokak, Hamza Sokak, Hanyeri Sokak, Hasan Hüseyin Sokak, Helal Sokak, Kayhan Sokak, Kaşif Sokak, Konaktepe Sokak, Koza Sokak, Kurtaran Sokak, Kuruçay Sokak, Köprü Sokak, Mandıra Sokak, Medine Sokak, Menderes Sokak, Meyan Sokak, Muazzez Sokak, Minber Sokak, Nermin Sokak, Onursal Sokak, Peyami Safa Sokak, Reşatpaşa Sokak, Saadettin Sokak, Seyit Onbaşı Sokak, Süleyman Çelebi Sokak, Tatlıkuyu Sokak, Taştekin Sokak, Tepelik Sokak, Topaç Sokak, Türbe Sokak, Uhud Sokak, Uluhan Sokak, Yalvaç Sokak, Yasemen Sokak, Yay Sokak, Yayla Sokak, Yeşilyol Sokak, Yüksek Okul Sokak, Zeytindalı Sokak, Zülfü Demirbağ Sokak, Öner Sokak, Övünç Sokak, Öğretmenler Sokak, Öğüt Sokak, İncirlik Sokak, İntizar Sokak, Şehadet Sokak, Şirinyer Sokak.

  • Nenehatun Mahallesi: Hüşyar Sokak.

  • Yavuz Selim Mahallesi: Acem Sokak, Anayurt Sokak, Ayaz Sokak, Azeri Sokak, Bademlik Sokak, Berrin Sokak, Ecla Sokak, Fatih Sokak, Gölhisar Sokak, Gölyaka Sokak, Hatipli Sokak, Nargül Sokak, Narlıdere Sokak, Viyana Sokak.

  • Yeniköy Mahallesi: Acarer Sokak, Acarkan Sokak, Alageyik Sokak, Altay Sokak, Asma Sokak, Atlas Sokak, Atmaca Sokak, Balibey Sokak, Beylikova Sokak, Bıldırcın Sokak, Deniz Sokak, Fındık Sokak, Gelincik Sokak, Gökalp Sokak, Gürgenlik Sokak, Güvercin Sokak, Kanarya Sokak, Kaya Sokak, Kayın Sokak, Kuğu Sokak, Lalapaşa Sokak, Lalezade Sokak, Lerzan Sokak, Leylek Sokak, Maden Yolu Sokak, Martı Sokak, Nar Sokak, Nasip Sokak, Naz Sokak, Nurtepe Sokak, Ormancı Sokak, Palamut Sokak, Sahil Sokak, Saka Sokak, Selvi Sokak, Sultan Sokak, Söğüt Sokak, Sülün Sokak, Talatpaşa Sokak, Taşeli Sokak, Vezir Sokak, Yeniköy Sokak, Yılmaz Sokak, Yüksel Sokak, Zirve Sokak, Çulluk Sokak, Özyuva Sokak, Üzümlü Sokak, İşler Sokak, Şafak Sokak.

Avcılar

  • Ambarlı Mahallesi: Balaban Sokak, Beyazzambak Sokak, Beşevler Sokak, Cami Yolu Sokak, Cumhuriyet Sokak, Dar Sokak, Dr Sadık Ahmet Sokak, Gazete Sokak, Güven Sokak, Marmara Sahil Sokak, Meltem Sokak, Plaj Yolu Sokak, Sahil Yolu Sokak, Çeşme Sokak, Çimenli Sokak, Öğretmenler Sokak, İhsanbey Sokak, İskele Sokak, Şehit Er Refik Eyilmez Sokak.

  • Cihangir Mahallesi: Ağaçardı Sokak, Bektaş Sokak, Kartopu Sokak, Kibele Sokak, Kirazlı Sokak, Migros Sokak, Ormanlı Sokak, Osmanpaşa Sokak, Reşitpaşa Sokak, Salim Bey Sokak, Umutlu Sokak, Yasemin Sokak, Çakmaklı Sokak, Özen Sokak, Üzengi Sokak, İplik Sokak, Şık Sokak.

Bağcılar

  • 15 Temmuz Mahallesi: 1373. Sokak, 1374. Sokak, 1376. Sokak, 1377. Sokak, 1378. Sokak, 1379. Sokak, 1380. Sokak, 1381. Sokak, 1382. Sokak, 1486. Sokak, 1487. Sokak, 1488. Sokak, 1489. Sokak, 1491. Sokak, 1492. Sokak, 1493. Sokak, 1494. Sokak, 1500. Sokak, Fevzi Çakmak Sokak, Koçman Sokak, İstiklal Sokak, Gülbahar Sokak.

  • Bağlar Mahallesi: Koçman Sokak.

  • Demirkapı Mahallesi: 1696. Sokak, 1697. Sokak, 1698. Sokak, 1699. Sokak, 1700. Sokak, 1701. Sokak, 1707. Sokak, 1708. Sokak, 1709. Sokak, 1710. Sokak, 1711. Sokak, 1712. Sokak, 1713. Sokak, 1714. Sokak, 1715. Sokak, 1716. Sokak, 1719. Sokak, Velioğlu Sokak ve tüm mahalle geneli.

  • Fatih Mahallesi: 1823. Sokak, 1833. Sokak, 1834. Sokak, 1835. Sokak, 1836. Sokak, 1837. Sokak, 1839. Sokak, 1840. Sokak, 1841. Sokak, 1842. Sokak, 1843. Sokak, 1844. Sokak, 1845. Sokak, 1846. Sokak, 1847. Sokak, 1848. Sokak, 1849. Sokak, 1850. Sokak, 1851. Sokak, Cami Sokak, Velioğlu Sokak.

  • Göztepe Mahallesi: 2279. Sokak, 2287. Sokak.

Bahçelievler

  • Cumhuriyet Mahallesi: Asude Sokak, Atmaca Sokak, Bülbül Sokak, Doğan Sokak, Dumlu Sokak, Keklik Sokak, Ceylan Sokak, Rehber Sokak.

  • Kocasinan Merkez Mahallesi: 30 Ağustos Sokak, Ali Şaban Sokak, Aydoğdu 2 Sokak, Aygül Sokak, Aynur 1 Sokak, Cami 3 Sokak, Düzova Sokak, Gültepe Sokak, Kaan 2 Sokak, Kerkük Sokak, Kocasinan Bağcılar Yolu Sokak, Kocasinan Bağcılar Yolu 1. Sokak, Köyiçi Sokak, Mahmutbey Sokak, Merkez Sokak, Osman Gazi Sokak, Sakıp Sabancı Sokak, Sipahi Sokak, Çeşme 1 Sokak, İpek 2 Sokak, Şehit Muzaffer Erdönmez Sokak.

  • Soğanlı Mahallesi: Ahmet Haşim Sokak, Alper Sokak, Altıparmak Sokak, Aydın 2 Sokak, Baharlı Sokak, Cambaz Sokak, Cami 2 Sokak, Edirne Sokak, Ferhat Sokak, Gürbüz Sokak, Hüdavendigar Sokak, Karamustafapaşa Sokak, Kılıçali Sokak, Marmara 1 Sokak, Necatibey Sokak, Papağan Sokak, Rehber Sokak, Sevinç Sokak, Sülün 1 Sokak, Usta Sokak, Yalaz Sokak, Çağatay 1 Sokak, Özer Sokak, Şendoğan Sokak.

Bakırköy

  • Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi: Behçet Kemal Çağlar Sokak, Cevat Dursunoğlu Sokak, Dr. Remzi Kazancıgil Sokak, Gençler Sokak, Havacı Feza Sokak, Kilitbahir Sokak, Makbule Atadan Sokak, Refet Bele Sokak, Rio De Janeiro Sokak.

  • Cevizlik Mahallesi: İstanbul Sokak.

  • Kartaltepe Mahallesi: Barbaros Sokak, Boztepe Sokak, K. Bağlar Mevkii Sokak, Karacaoğlan Sokak, Piyalepaşa Sokak, Terakki Sokak, Ulubatlı Sokak.

  • Osmaniye Mahallesi: Aksu Osmaniye Yolu Sokak.

  • Yenimahalle Mahallesi: 10 Temmuz Sokak.

  • Yeşilköy Mahallesi: Ahmet Taner Kışlalı Sokak.

Başakşehir

  • Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi: Esenkent Bahçeşehir Yolu Sokak, Nezih Barut Sokak, Şehit Polis Gaffar Okkan Sokak.

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

Bayrampaşa

  • Altıntepsi Mahallesi: Bahar Sokak, Akpınar Sokak, Şair Baki Sokak.

  • Muratpaşa Mahallesi: Gülhan Sokak, Kamil Sokak.

  • Ortamahalle Mahallesi: Kale Sokak, Kırgız Sokak, Orhun Sokak, Uygur Sokak, Çığ Sokak.

  • Terazidere Mahallesi: 60. Yıl Sokak, Akpınar Sokak, Asude Sokak, Aydın Sokak, Baki Sokak, Ela Sokak, Esenler Sokak, Fidan Sokak, Filiz Sokak, Kırım Sokak, Manastır Sokak, Melek Sokak, Sultan Sokak, Taş Sokak, Zümrüt Sokak, Çamlık Sokak, Şeyh Şamil Sokak, Şimşek Sokak.

  • Yenidoğan Mahallesi: Atışalanı Sokak, Kahraman Sokak.

Beşiktaş

  • Etiler Mahallesi: Cengiz Topel Sokak, Küçükbebek Sokak, Nisbetiye Sokak, Ovun Sokak, Sarıoba Sokak, Özdeş Sokak.

Beylikdüzü

  • Yakuplu Mahallesi: 194. Sokak, 57. Sokak, Kanuni Sokak, Sancaktar Sokak, Yakuplu Sokak.

Büyükçekmece

  • Ekinoba Mahallesi: Akminare Sokak, Bayraktepe Sokak, Beşparmak Sokak, Cansu Sokak, Civan Sokak, Fevzi Çakmak Sokak, Gülistan 1 Sokak, Nursah Sokak, Orhan Veli Sokak, İmren Sokak, Şebnem Sokak.

  • Mimar Sinan Merkez Mahallesi: Arafat Sokak, Aydilek Sokak, Damar Sokak, Damgacı Sokak, Ege 2 Sokak, Gökmen 1 Sokak, Yıldırım Beyazıt Sokak, İnönü 2 Sokak.

Çatalca

  • Gökçeali Mahallesi: Balkan Sokak, Başöğretmen Atatürk Sokak, Cevizlik Sokak, Gökçay Sokak, Karaçalılık Çıkmazı Sokak, Nergis Sokak, Soğuksu Sokak, Asma Sokak, Eren Sokak, Gezgin Çıkmazı Sokak, Gezici Çıkmazı Sokak, Gökduman Sokak, Göçmen Çıkmazı Sokak, Mehmet Akif Ersoy Sokak.

  • Karacaköy Merkez Mahallesi: Coşar Çıkmazı Sokak, Cihangül Sokak, Civelek Çıkmazı Sokak, Karacaköy Sokak, Rumeliler Çıkmazı Sokak.

Esenler

  • Fatih Mahallesi: 276. Sokak, 285. Sokak, 286. Sokak, Bağcılar Sokak, Hakkı Başar Sokak.

  • Oruçreis Mahallesi

Esenyurt

  • Akçaburgaz Mahallesi: 3013. Sokak, 3015. Sokak, 3111. Sokak ve mahalle geneli.

  • Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi: 2289. Sokak.

  • İstiklal Mahallesi

  • Orhan Gazi Mahallesi

Eyüpsultan

  • Göktürk Merkez Mahallesi: 1.fesleğen Sokak, Göktürk Sokak, Mermer Çeşme Yolu Sokak, Palmiye Sokak, Panayır Çayırı Sokak, Sırça Sokak, Tan Sokak, Yücel Sokak, İstanbul Sokak.

Fatih

  • Aksaray Mahallesi: Küçük Langa Sokak, Tiryaki Hasanpaşa Sokak, Valide Camii Sokak.

  • İskenderpaşa Mahallesi: Atatürk Sokak, Oruçgazi Sokak.

  • Muhsine Hatun Mahallesi: Tavaşiçeşmesi Sokak.

  • Sümbül Efendi Mahallesi: Ali Fakih Sokak, Derviş Mehmet Sokak, Hacı Kadın Sokak, Hamdullah Sokak, Merdivenli Çeşme Sokak, Teğmen Mecit Şengün Sokak, Çırakçı Bostanı Sokak.

  • Yedikule Mahallesi: Hacı Hüseyin Çeşmesi Sokak, Hacı Kadın Sokak, Hacı Manav Sokak, Mızıka Sokak, Samancı Odaları Sokak, Tabakçı Sokak, Tahta Tulumba Sokak, Tayyareci Rıdvan Sokak, İkiyüzlü Çeşme Sokak, İkiyüzlü Çeşme Çıkmazı Sokak, İmrahor İlyasbey Sokak.

Gaziosmanpaşa

  • Bağlarbaşı Mahallesi: 48/1. Sokak, Adalet Sokak, Aytekin Sokak, Bağlık Sokak, Derya Sokak, Destegül Sokak, Dilruba Sokak, Emek Sokak, Kamer Sokak, Kartal Sokak, Kavaklıdere Sokak, Keçekamer Sokak, Keçesuyu Sokak, Keçeyolu Sokak, Kıbrıs Sokak, Mert Sokak, Mutlu Sokak, Neşe Sokak, Parlak Sokak, Plevne Kahramanları Sokak, Pullu Sokak, Toros Sokak, Vişneli Sokak, Yurt Sokak.

  • Fevzi Çakmak Mahallesi: 774/1. Sokak, 797. Sokak, 798. Sokak, 799. Sokak, 803. Sokak, 803/4. Sokak.

  • Kazım Karabekir Mahallesi

  • Şemsipaşa Mahallesi: 42. Sokak, 42/1. Sokak, 44. Sokak, 46. Sokak, 48. Sokak, 48/1. Sokak, 49. Sokak, 50. Sokak, 51. Sokak, Keçesuyu Sokak, Maraş Sokak, İstanbul Sokak.

Güngören

  • Merkez Mahallesi: Azize Sokak, Gül Sokak, Karanfil Sokak, Leylak Sokak, Menekşe Sokak, Nane Sokak, Papatya Sokak, Özdenler Sokak, Şahin Sokak, Ali Efe Çıkmazı Sokak, Ali Ruhi Bozkır Sokak, Atatürk Sokak, Badem Sokak, Burçak Sokak, Bülbül Sokak, Cumhuriyet Meydanı Sokak, Defneli Sokak, Efe Sokak, Fevzi Çakmak Sokak, Gökhan Sokak, Gönyeli Sokak, Kemaliye Sokak, Saka Sokak, Sandal Sokak, Serdar Sokak, Tınaz Sokak, Toros Sokak, Türker Sokak, Ufuk Sokak.

Kağıthane

  • Seyrantepe Mahallesi: Avren Sokak, Aysu Sokak, Kağıthane Barbaros Sokak.

  • Sultan Selim Mahallesi: Atatürk Sokak, Ayar Sokak, Aydınlar Sokak, Bade Sokak, Badem Sokak, Bahadır Sokak, Bakay Sokak, Balcı Sokak, Baldıran Sokak, Balmumu Sokak, Balözü Sokak, Barışçı Sokak, Barut Sokak, Basamak Sokak, Baskın Sokak, Batanay Sokak, Bayraktar Sokak, Bağcı Sokak, Bağımsız Sokak, Bağlantı Sokak, Belirli Sokak, Bent Sokak, Bereket Sokak, Bestekar Sokak, Beyzade Sokak, Bora Sokak, Boran Çıkmazı Sokak, Bostancı Sokak, Boyraz Sokak, Bozkır Sokak, Bulut Sokak, Burçak Sokak, Burçin Sokak, Buyruk Sokak, Buzbağ Sokak, Buğu Sokak, Büküm Sokak, Bülent Sokak, Bilecik Sokak, Bilge Sokak, Bilgin Sokak, Bilgiç Sokak, Billur Sokak, Bilinç Sokak, Biricik Sokak, Duman Sokak, Ebabil Sokak, Emir Sokak, Gökdağ Sokak, Gökdoğan Sokak, Güldalı Sokak, Kağıthane Barbaros Sokak, Keleşler Sokak, Melik Sokak, Sadak Sokak, Sakarya Sokak, Sevecen Sokak, Sultan Selim Sokak, Tadilat Sokak, Takım Çıkmazı Sokak, Tanık Sokak, Taşçı Sokak, Yıldıztepe Sokak, Yolgösteren Sokak, Yiğit Sokak, Zafer Sokak, Çisem Sokak, Şirinoğlu Sokak.

  • Yeşilce Mahallesi: Atanur Sokak, Beyzade Sokak, Dal Sokak, Dalgın Sokak, Dalgın Çıkmazı Sokak, Damar Sokak, Defile Sokak, Denk Sokak, Dergi Sokak, Kağıthane Barbaros Sokak, Taşçı Sokak, Ömür Sokak.

  • Şirintepe Mahallesi: Acıyonca Sokak, Aksöğüt Sokak, Anayurt Sokak, Bayraktar Sokak, Betül Sokak, Cansev Sokak, Gümüşhane Sokak, Hasır Sokak, Kanyon Sokak, Nurtanesi Sokak, Okur Sokak, Zafer Sokak, Şehit Osman Bozkurt Sokak, Şirinoğlu Sokak.

Küçükçekmece

  • Fevzi Çakmak Mahallesi

Sarıyer

  • Kazım Karabekir Paşa Mahallesi: Dindar Sokak, Gülbağlar Sokak, Limon Çıkmazı Sokak, Murat Paşa Çıkmazı Sokak, Sır Sokak, Çakırcı Çıkmazı Sokak, Özfırat Çıkmazı Sokak.

Listenin geri kalanı şöyle:

Listenin geri kalanı şöyle:

Silivri

  • Çeltik Mahallesi: İskenderiye Sokak.

  • Fevzipaşa Mahallesi: Gazipaşa Sokak, Kristal Sokak, Küre Sokak, Namık Kemal Sokak, Yalnız Sokak, Yusuf Ziya Kaya Sokak, Ziya Gökalp Sokak, Çamlıca Sokak, Çaybaşı Sokak, İlkyaz Sokak, İsmail Hakkı Bilgiç Sokak.

  • İsmetpaşa Mahallesi: Evren Sokak, Filiz Sokak, Gazi Recep Aslantürk Sokak, Gelin Sokak, Gölet Sokak, Günbey Sokak, Lale Bahçe Sokak, Mataracı Sokak, Mete Sokak, Namık Kemal Sokak, Oral Sokak, Pamuktepe Sokak, Taşmerdiven Sokak, Uyanık Sokak, Uzay Sokak, Vahdettin Sokak, Vardar Sokak, Yemen Sokak, Yörük Sokak, Çamlıca Sokak, Çobanyıldızı Sokak, İkbal Sokak, İris Sokak, İşcan Sokak, Şair Akif Sokak.

  • Ortaköy Mahallesi: Ökten Sokak.

Sultangazi

  • Yunus Emre Mahallesi: 565. Sokak, 571. Sokak, 571/5. Sokak, 1397/1. Sokak, 1399. Sokak, 1400. Sokak, 1401. Sokak, 1402. Sokak, 1402/1. Sokak, 1402/2. Sokak, 1403. Sokak, 1403/2. Sokak, 1407. Sokak, 1407/1. Sokak, 1407/2. Sokak, 1408. Sokak, 1408/1. Sokak, 1409. Sokak, 1410. Sokak, 1410/1. Sokak, 1410/2. Sokak, 1410/3. Sokak, 1410/5. Sokak, 1410/7. Sokak, Adem Yavuz Sokak.

Şişli

  • Esentepe Mahallesi

Zeytinburnu

  • Beştelsiz Mahallesi: 101. Sokak, 102. Sokak, 102/1. Sokak, 103. Sokak, 103/1. Sokak, 103/2. Sokak, 103/3. Sokak, 103/5. Sokak, 103/6. Sokak, 103/a Sokak, 103/b Sokak, 103/c Sokak, 105/2. Sokak, 125. Sokak, 131. Sokak, 132. Sokak, 133. Sokak, 134. Sokak, 135. Sokak, 310. Sokak.

  • Nuripaşa Mahallesi: 232. Sokak, 29/1. Sokak, 29/2. Sokak, 62/1. Sokak, 62/2. Sokak, 62/3. Sokak, 62/4. Sokak, 63. Sokak, 64/3. Sokak, 64/4. Sokak, 64/5. Sokak, 64/8. Sokak, 65. Sokak, 65/10. Sokak, 65/11. Sokak, 65/8. Sokak, 67. Sokak, 67/2. Sokak, 67/3. Sokak, 67/4. Sokak, Bekir Subaşı Sokak, Merv Sokak, İsa Yusuf Alptekin Sokak, Şehit Cem Akgün Sokak.

  • Sümer Mahallesi: 27. Sokak, 27/11. Sokak, 27/3. Sokak, 27/4. Sokak, 29/2. Sokak, 29/8. Sokak, 67. Sokak.

  • Telsiz Mahallesi: Balıklı Yol Sokak, Fesleğen Sokak, Leylak Sokak, Menekşe Sokak, Sümbül Sokak.

  • Veliefendi Mahallesi: G/2. Sokak.

Bakırköy

  • Yenimahalle Mahallesi: 10 Temmuz Sokak.

  • Yeşilköy Mahallesi: Ahmet Taner Kışlalı Sokak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın