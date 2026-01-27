onedio
Meteoroloji'den 24 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: 27 Ocak Salı Hava Durumu

Meteoroloji'den 24 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: 27 Ocak Salı Hava Durumu

hava durumu
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.01.2026 - 07:12

Hava sıcaklığı yurt genelinde artmaya devam ediyor. Fakat bugün, birçok bölgede şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji, 24 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. 

İstanbul'da lodosun sert eseceği ve yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Peki bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ülke genelinde gelecek hafta şiddetli soğuklar bekleniyor. Soğuklar gelene kadar ise sıcaklıklar yüksek seyredecek. 

Yurdun büyük bölümünde şiddetli yağışlar yaşanacağı tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Uşak, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Bugün Hava Nasıl Olacak?

İstanbul'da lodos sert esecek, yağış bekleniyor, hava14 derece. 

Ankara'da akşam saatlerinde yağmur bekleniyor, hava 12 derece. 

İzmir ve Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Dolu ve hortum tehlikesi var. 

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
